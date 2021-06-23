YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. OHAL Komisyonundan açıklama:

OHAL Komisyonundan açıklama:

23.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam etmektedir"

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

OHAL Komisyonundan yapılan açıklamada, Komisyonun, 7075 sayılı Kanun ile kurulduğu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları, ilgili kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirip karara bağladığı belirtildi.

Etkili iç hukuk yolu olarak başvurular hakkında ilgili mevzuat kapsamında inceleme yapılarak, bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verildiği ifade edilen açıklamada, başvuru ve kararlara ilişkin bilgilendirme ve duyuruların, Komisyonun internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Son günlerde Komisyona ilişkin gündeme getirilen iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladıGençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
ohal komisyonu

Ankara Namaz Vakitleri 25 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cuma

Cadde Tunus Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Hacer Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.