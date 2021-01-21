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OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

21.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nce 26 kalkınma ajansının 2020-2021 yıllarındaki teması ‘kaynak verimliliği’ olarak belirlendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nce 26 kalkınma ajansının 2020-2021 yıllarındaki teması ‘kaynak verimliliği’ olarak belirlendi. Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılında yürütülen çalışmalara ek olarak, 2021 yılında TR83 Bölgesi’ndeki endüstriyel yapıya uygun kümelenme, çevreye duyarlı üretim ve enerji verimliliğinin desteklenmesi gibi hususlar dikkate alınarak, endüstride dönüşümün sağlanmasına katkı vermek hedeflendi.
Bölgede verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması ve verimliliği esas alan rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi amacıyla yürütülecek bu çalışmalar, Çorum ilinden değirmen makineleri imalatı yapan ve yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) olan sektöründe öncü bir işletmenin detay enerji etüt çalışması ile başlatıldı.
4-5-6 Ocak 2021 tarihlerinde Çorum OSB’de yer alan firmada başlatılan saha çalışmasında firmanın kazanları, kompresörleri, kaynak makinaları, fırınları gibi en çok enerji harcayan alanlarında ölçümler gerçekleştirildi. Çalışma sonrasında hazırlanacak enerji etüt raporunda ölçüm sonuçları, enerji kayıp ve kaçakları ile düzeltici ve önleyici tedbirler ile verimlilik artırıcı makine ve ekipman yatırımı konusunda öneriler yer alacak.

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

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