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Okan Bayülgen'den Instagram eleştirisi: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 23:07 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen, sosyal medya platformu Instagram ile ilgili olarak "Hakikaten bir geri zekalı dünya ve çok yakında büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum" dedi.

Okan Bayülgen'in TV 100'de yayınlanan 'Nokta' programına konuk olan ve yeni şarkısı YouTube'da 5 günde 3 milyon dolaylarında, Instagram'da ise 14 saatte 182 milyondan fazla izlenme alan rapçi Norm Ender, "İzlenme satın alıyor musun" sorusunu yanıtladı.

T24'ün metinleştirdiğine göre Ender, "Kesinlikle hayır, Youtube üzerinde benim dünya listesine girme zamanım zaten o zaman daha izlenme satın alma diye bir şey yoktu yani. 2006 yıllarından falan bahsediyoruz. Belki YouTube'a ilk eser üreten sanatçılardan biriyim. Dolayısıyla bir şey satın almadım zaten bunu tespiti kolay yapılabilir" ifadesini kullandı.

"Instagram'da yüklediğim bir şeye herkes bir şey atabilir. Like ya da izlenme atabilir" diyen Ender, "Bizim bot dediğimiz şey bu aslında. Biri videoma 182 milyon tık mı göndermiş, böyle bir şeyin gerçek olması imkansız" dedi.

Aynı şarkısının videosunun Instagram'da 14 saatte 182 milyon izlenme aldığını hatırlatan Bayülgen, "Tabii ki platformların farkı var. Instagram'ı maymunların da kullanabildiği gösterildi. İnsanlara 'Maymun' demiyorum. Gerçek maymunların da Instagram'ı kullanabildiklerini gördük. Instagram hakikaten bir geri zekalı dünya ve çok yakında büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum ve haklı çıkacağım. Oradan dönen ticaretin de, orada ucuzlayan ticaretin de... Türkiye'nin çok büyük yıldızları orada sahte çay reklamı yapmaya başlayınca... Korkunç paralar alan insanların minicik paralara itibar etmeleri zaten o dünyanın ne kadar salak olduğunu gösteriyor. Ama buradaki Instagram'ın şeyi değil yani, birisi sana bot mu gönderdi?" diye konuştu.

Bayülgen'in bu sözleri üzerine Ender, "Şimdi hesabımız açık ya. Birisi girip istediği kadar beğeni atabilir, yorum atabilir. İstediği kadar da izlenme atabilir. Bunlara 'bot' deniyor. Benim üstünde durduğum konu o değil. Benim üstünde durduğum konu gerçekten birinin 14 saatte 182 milyon izlenebilir olacağını düşünen insanlar" ifadesini kullandı.

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