Okan Bayülgen’den samimi itiraflar: 'Ülkemizdeki aşıyı olacağım'

Okan Bayülgen, Haber Global kanalında Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programına katıldı. Okan Bayülgen, sosyal medyadan, z kuşağına, özel hayatından yaşam tarzına ilişkin birçok konuyu canlı yayında anlattı. Bayülgen aşı konusunda "Bill Gates aşısında ne olduğu belli değil! Ülkemizdeki aşıyı olacağım" dedi.

"Gençlerin izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluk kalmadı" diyen Okan Bayülgen sözlerine şöyle devam etti:

"Kesinlikle kimsenin şöhretini küçümsemiyorum. Şu konuyu hatırlatıyorum, şöhret bir meslek değil, bir mesleğiniz ile var oluyorsanız şöhret olursunuz. Çocukların izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluklar kalmadı. Önümüzdeki günlerde maymunlukların bittiğinde ne yapacaklar? Fişek gibi bir gençlik gelmiyor."

OKAN BAYÜLGEN: "INSTAGRAM GERİZEKALILAR MABEDİ"

Buket Aydın, sosyal medya hakkındaki görüşlerini sorduğunda Okan Bayülgen şu yanıtı verdi:

"Değiller. Boğaziçi Üniversitesi olaylarında da bunu gördük. Bu hak aramayı nereden nasıl yapacaklarını bilmiyor. Orada bir LGBTİ gelir diğer yandan başka birileri geliyor. Olayı aslından çıktı. Herkesin elinde bir telefon var herkes bir tweet atıyor. Twitter artık robot hesaplarla kontrol edilen kıyım mecrası. Instagram bazı konularla ilgili hiçbir alakası olmayan gerizekalılar mabedi. Facebook'taki herkes ölü olduğu için bazı şeylerin çaresi yok."