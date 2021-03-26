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Okan Bayülgen’den samimi itiraflar: 'Ülkemizdeki aşıyı olacağım'

26.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen, Buket Aydın’ın Haber Global kanalında sunduğu Koltuk programına katıldı. Okan Bayülgen, özel hayatından z kuşağına, koronavirüs aşısından sosyal medyaya birçok konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Okan Bayülgen’den samimi itiraflar: 'Ülkemizdeki aşıyı olacağım'

Okan Bayülgen, Haber Global kanalında Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programına katıldı. Okan Bayülgen, sosyal medyadan, z kuşağına, özel hayatından yaşam tarzına ilişkin birçok konuyu canlı yayında anlattı. Bayülgen aşı konusunda "Bill Gates aşısında ne olduğu belli değil! Ülkemizdeki aşıyı olacağım" dedi.

"Gençlerin izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluk kalmadı" diyen Okan Bayülgen sözlerine şöyle devam etti:

"Kesinlikle kimsenin şöhretini küçümsemiyorum. Şu konuyu hatırlatıyorum, şöhret bir meslek değil, bir mesleğiniz ile var oluyorsanız şöhret olursunuz. Çocukların izlenmek uğruna yapmadıkları maymunluklar kalmadı. Önümüzdeki günlerde maymunlukların bittiğinde ne yapacaklar? Fişek gibi bir gençlik gelmiyor."

Ekran Alıntısı

OKAN BAYÜLGEN: "INSTAGRAM GERİZEKALILAR MABEDİ"

Buket Aydın, sosyal medya hakkındaki görüşlerini sorduğunda Okan Bayülgen şu yanıtı verdi:

"Değiller. Boğaziçi Üniversitesi olaylarında da bunu gördük. Bu hak aramayı nereden nasıl yapacaklarını bilmiyor. Orada bir LGBTİ gelir diğer yandan başka birileri geliyor. Olayı aslından çıktı. Herkesin elinde bir telefon var herkes bir tweet atıyor. Twitter artık robot hesaplarla kontrol edilen kıyım mecrası. Instagram bazı konularla ilgili hiçbir alakası olmayan gerizekalılar mabedi. Facebook'taki herkes ölü olduğu için bazı şeylerin çaresi yok."

"SEKSİ BIRAKMADIM" DEDİM, SELİN GERİ DÖNDÜ"

Buket Aydın'ın kendisine sorduğu "Neden zaman zaman özel hayatınızla ilgili rapor verme ihtiyacı duyuyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bayülgen şunları söyledi:

Röportaj yaptığım kişi genç hanımefendi sürekli seks soruyor sürekli manşete çıkarmak istediği bir şey var.

En sonunda "seksi bıraktım kardeşim" dedim. Dalga geçtim. Sonrasında Selin beni bıraktı.

"Ben seksi bırakan kişiyle birlikte olmam" dedi. "Yahu ben seksi bırakmadım sen biliyorsun" dedim. Sonra tekrar röportaj yaptım. "Bırakmadım" dedim Selin geri döndü.

"AŞI OLACAK MISINIZ?"

Ülkemizdeki aşıyı olacağım Bizim aşımız çünkü. Bill Gates aşısında ne olduğu belli değil. Bill Gates'e güvenmiyorum. Mark Zuckerberg'in aşıyla ilgili ne işi var. Sen berbat olan Instagram'ın sahibi değil misin? Bu iki insana güvenmiyorum.

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Buket Aydın Okan Bayülgen
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