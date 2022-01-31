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Okan Bayülgen'den şoke eden Erkan Petekkaya yorumu! "Erkan Petekkaya akıl hastası"

31.01.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulübü programında Erkan Petekkaya için şoke eden bir söz söyledi. Okan Bayülgen, Erkan Petekkaya için akıl hastası tanımını kullandı.

Okan Bayülgen'den şoke eden Erkan Petekkaya yorumu! "Erkan Petekkaya akıl hastası"

Ünlü sanatçı Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulübü programına Sinan Akçıl'ı konuk etti. Ünlü sanatçı Erkan Petekkaya ile çok yakın arkadaş olan Akçıl, Petekkaya'nın gece yarılarında dahi kendisini aradığını söyledi.

"SABAHA KARŞI ARADI"

Bir anılarını anlatan Akçıl, "Erkan Petekkaya sabaha karşı beni aradı bir gün. Dedi ki 'Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım, buna söz yazar mısın?' Attı bana. Eyvah dedim şimdi, külfet hani. Çünkü birisi böyle bir şey attığı zaman bana külfet geliyor yani, kırmamak da istediğim bir adam çünkü."

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Tam bu anda söze giren Okan Bayülgen ise, "Erkan Petekkaya bence akıl hastası. bunu bir heyetin söyleyip bu adama teşhisi koyması lazım. Ağabey müthiş, böyle bir enerji... Neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım. Ya düğmesini kapatacaksın bu adamın belli bir saatte, müthiş çalışıyor." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Okan Bayülgen
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