Okan Bayülgen'e konuk olan Hande Sarıoğlu: İyi sallıyorum

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu ve Buket Aydın, Haber Global'de Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. Okan Bayülgen, uzun süre gündemden düşmeyen oryantal dansla ilgili “Neden böyle bir şey yaptın, yani paylaştın?” diye Hande Sarıoğlu'na sordu.

"ÜLKEDE ORYANTAL AÇLIĞI VAR"

Sarıoğlu ise açıklamasında “O gece arkadaşımın doğum günüydü. Biz pandemi şartlarında Cuma’dan Pazar’a karantinaya girdiğimiz bir dönemdi. 3 kız arkadaşımla birlikte Pazartesi’ye kadar benim evimde kalacaktık. Aramızdan bir arkadaşımızın da doğum günüydü. Cumartesi günü İbo Show var. İbo Show’da da Didem’in çıkacağını biliyoruz. Ben de küçüklüğümden beri okul hayatımda, düğünlerde, kermeslerde dans eden ama dans türü de oryantal. Çünkü iyi yapıyorum bu işi, iyi sallıyorum." dedi.

Hande Sarıoğlu açıklamasının devamında "Evde bilerek topuklu giydim çünkü topuklu giyince daha iyi sallıyorsun" diyerek şaşırttı.

Sarıoğlu daha sonra ise şunları söyledi:

Böyle büyümüş bir kızım. Evde Didem’in çıkacağını biliyoruz, çocukluğumuzda biz Asenalarla büyüdük. İbrahim Tatlıses’in programlarında dakikalarca oryantal izledik. O zamanlarda bir şey yoktu. Çok uzun bir süredir oryantal açlığı olduğu için ülkede benimki böyle bir patlama yaptı.

"NE ACAYİP BİR KAFAN VAR"

Sarıoğlu'nun yanıtına Bayülgen'in tepkisi de şöyle oldu:

"Ulan ne acayip bir kafan var ya. Müthiş bir kafa yok mu? Ülkede oryantal açlığı var, sen de İbrahim Tatlıses’in programlarının bir bölümü ile büyüyorsun."

