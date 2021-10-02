Okan Bayülgen'in eski eşini görenler gözlerine inanamıyor!

Haber Global'e verdiği röportajda, ''Onların hepsi çöp'' diyerek Instagram fenomenlerine sert eleştirilerde bulunan ünlü komedyen Okan Bayülgen'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

Okan Bayülgen, 1996 yılında ünlü oyuncu Zeyno Günenç ile dünyaevine girdi.

Bayülgen ve Zeyno Günenç'in evliliği, 1998 yılında noktalandı.

Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile evlendi fakat bu evliliği de uzun sürmedi. Ediger ve Bayülgen, 2014 yılında yollarını ayırdı.

BÜYÜK BİR HÜSRAN

Şirin Ediger, eski eşi Okan Bayülgen ile olan evliliğine dair verdiği bir röportajda, ruhunda çok derin yaralar açıldığını ve büyük bir hüsrana uğradığını anlatmıştı.

ESKİ EŞTEN ARKADAŞ

Öte yandan Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç, yıllar geçmesine rağmen arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Zeyno Günenç ve eşi Gilles Kanert, 2018 yılında Okan Bayülgen'in de bulunduğu bir davette bir araya gelmişlerdi.

''HİÇBİR ŞEY OLMAZ ONLARDAN''

Okan Bayülgen, Buket Aydın'a verdiği röportajda sosyal medya fenomenlerine ağır eleştirilerde bulunmuştu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o ifadeler:

Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar... Başka bir şey değil! Sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.



