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Okan Bayülgen'in eski eşini görenler gözlerine inanamıyor!

02.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenlerine söylediği zehir zemberek sözlerle magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncu Okan Bayülgen'in eski eşini görenler şaşıp kalıyor.

Okan Bayülgen'in eski eşini görenler gözlerine inanamıyor!

Haber Global'e verdiği röportajda, ''Onların hepsi çöp'' diyerek Instagram fenomenlerine sert eleştirilerde bulunan ünlü komedyen Okan Bayülgen'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

Eski eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Okan Bayülgen, 1996 yılında ünlü oyuncu Zeyno Günenç ile dünyaevine girdi.

Eski eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Bayülgen ve Zeyno Günenç'in evliliği, 1998 yılında noktalandı.

Eski eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile evlendi fakat bu evliliği de uzun sürmedi. Ediger ve Bayülgen, 2014 yılında yollarını ayırdı.

Eski eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

BÜYÜK BİR HÜSRAN

Şirin Ediger, eski eşi Okan Bayülgen ile olan evliliğine dair verdiği bir röportajda, ruhunda çok derin yaralar açıldığını ve büyük bir hüsrana uğradığını anlatmıştı.

Eski eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

ESKİ EŞTEN ARKADAŞ

Öte yandan Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç, yıllar geçmesine rağmen arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Eski eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Zeyno Günenç ve eşi Gilles Kanert, 2018 yılında Okan Bayülgen'in de bulunduğu bir davette bir araya gelmişlerdi.

''HİÇBİR ŞEY OLMAZ ONLARDAN''

Okan Bayülgen, Buket Aydın'a verdiği röportajda sosyal medya fenomenlerine ağır eleştirilerde bulunmuştu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o ifadeler:
Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar... Başka bir şey değil! Sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.

Eski eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü


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Buket Aydın Okan Bayülgen Zeyno Günenç
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