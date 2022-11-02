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Okan Bayülgen'in yaptığı Ajda Pekkan ile ilgili 'kalça kırığı' şakası gerçek oldu! Sosyal medya bu ilginç tesadüfü konuşuyor

02.11.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde konserlerindeki danslarıyla dikkat çeken Ajda Pekkan, evinde kaza geçirdi. Pekkan'ın kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığı belirtildi. Süperstar'ın yaşadığı talihsiz kaza ise akıllara Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü'nde yaptığı şakayı getirdi. Bayülgen'in Pekkan'ın danslarıyla ilgili konuşurken yaptığı şakanın gerçek olması sosyal medyada da gündem oldu.

Okan Bayülgen'in yaptığı Ajda Pekkan ile ilgili 'kalça kırığı' şakası gerçek oldu! Sosyal medya bu ilginç tesadüfü konuşuyor

Süperstar Ajda Pekkan’ın geçtiğimiz hafta Kuruçeşme Arena’daki konseri çok ses getirmişti. Süperstar'ın oryantal dans şovu sosyal medyada TT olmuştu. Bazı kullanıcılar enerjisine hayranlığını dile getirirken bazı kesimler ise sanatçının dansını eleştirmişti.

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BAYÜLGEN'İN ŞAKASI GERÇEK OLDU

Usta televizyoncu Okan Bayülgen de TV100 ekranında dün gece yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü” programının medya arkasında Ajda Pekkan’ın Kuruçeşme sahnesindeki dansını konu aldı.

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Bayülgen, “Ajda Hanım dans ediyor, ambulans çağırıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın, bir şey olmasın” dedi.

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PEKKAN'IN KONSERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Bu programdan saatler sonra ise Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 76 yaşındaki ünlü sanatçı merdivenlerden düşüp kalçasını çatlattı. Pekkan'ın menajeri sanatçının acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.

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Okan Bayülgen’in dünkü programını izleyenler bu ilginç tesadüfe çok şaşırdı. Ünlü şovmenin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Ajda Pekkan Okan Bayülgen yaşında

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