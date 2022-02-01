Okan Bayülgen o davayı kaybetti! Haksız yere işten çıkarıldığı için...

2012-2018 yılları arasında Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü şovmene dava açtı.
HaberTürk'ye yer alan habere göre; Akdeniz, davayı açmadan önce avukatı Ece Rukiye Kalay aracılığıyla ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı. Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.
Burhan Akdeniz, Bayülgen'in işini sonlandırmasından sonra kendisine ödenen 10 bin TL'yi kabul etmeyip, soluğu mahkemede aldı.
Okan Bayülgen'in işlerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten ihbarsız ve tazminatsız çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, ünlü şovmen hakkında başlattığı hukuki süreci kazandı.
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