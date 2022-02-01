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Okan Bayülgen o davayı kaybetti! Haksız yere işten çıkarıldığı için...

01.02.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı.

Okan Bayülgen o davayı kaybetti! Haksız yere işten çıkarıldığı için...

2012-2018 yılları arasında Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü şovmene dava açtı.

HaberTürk'ye yer alan habere göre; Akdeniz, davayı açmadan önce avukatı Ece Rukiye Kalay aracılığıyla ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı. Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.

"10 BİN TL ÖDEYİP İŞTEN ÇIKARDI"

Burhan Akdeniz, Bayülgen'in işini sonlandırmasından sonra kendisine ödenen 10 bin TL'yi kabul etmeyip, soluğu mahkemede aldı.

DAVAYI KAYBETTİ

Okan Bayülgen'in işlerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten ihbarsız ve tazminatsız çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, ünlü şovmen hakkında başlattığı hukuki süreci kazandı.


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Okan Bayülgen
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