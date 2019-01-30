MAGAZİN

Okan Bayülgen: 'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu işbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Töreni önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapıldı. Geceye Okan Bayülgen'in göndermesi damga vurdu.

Okan Bayülgen: 'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor'

Yılın en iyilerinin seçildiği gecede 20 kategoride ödüller sahibini bulurken, gecenin sunuculuğunu ise Ceyhun Yılmaz üstlendi.

‘En İyi Erkek pop müzik’ sanatçısı Buray olurken, ‘En iyi kadın pop müzik’ sanatçısı Demet Akalın oldu.

En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç’a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen’in oldu.

“SEVİŞMEYE VAKİT BULAMIYORUZ YA ÇÜNKÜ…”

Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi radyosu BAU Radyo İşbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödüllerinin en dikkat çeken olayı ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları oldu.

Bu durum davetliler tarafından her ne kadar tepki çekse de, ünlü isimlerin dakikalar içerisinde törenden ayrılmaları geceye gölge düşürmeye yetti.

Bu durumu esprili bir dille sahnede eleştiren Okan Bayülgen, “Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesile ile ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü” demesi, dikkat çekti. (sÖZCÜ)

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Süreyya Yalçın'ın büyük üzüntüsüSüreyya Yalçın'ın büyük üzüntüsü
Lezzet Akademisi yarışması ne zaman başlıyor? Lezzet Akademisi yarışması ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen Müzik On Air

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süreyya Yalçın'ın büyük üzüntüsü

Süreyya Yalçın'ın büyük üzüntüsü

Lezzet Akademisi yarışması ne zaman başlıyor?

Lezzet Akademisi yarışması ne zaman başlıyor?

Meryem Uzerli son paylaşımıyla beğeni topladı!

Meryem Uzerli'nin paylaşımına beğeni yağdı!

Şeyma Subaşı sosyal medyadan isyan etti! 'İftiralarınız bitmeyecek mi?'

Şeyma Subaşı sosyal medyadan isyan etti!

Barış Manço vefatının 20. yılında Kadıköy'de anılacak

Barış Manço vefatının 20. yılında Kadıköy'de anılacak

Kimberley Garden sabah sporunda!

Tangasıyla sabah sporu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.