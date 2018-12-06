Okan Bayülgen seksi bıraktı mı? Yeni açıklama

"Seksi tamamen bıraktım ve çok rahatım" açıklamasıyla gündem olan şovmen Okan Bayülgen o açıklamalarına bir açıklık getirdi.

Okan Bayülgen'in "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" ifadesi, tartışmalara neden olmuştu.

Okan Bayülgen 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada bu sözlerine şu cümlelerle açıklık getirdi:

Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar. Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok.''



