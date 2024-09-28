Okan Buruk'a olay yaratacak sert sözler! ''Bu lig sana o kupayı aldırmaz... Takımlar karşında puan kazanamayacak mı?''

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Okan Buruk maçta hakeme dedikleri ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler tarafından ağır sözlerle eleştirildi.

''YABANCI BİR HOCA OLSA...''

''Bugün yabancı bir hoca olsa Kasımpaşa maçı 5-2 ve ya 4-2 kazanırdı. Var'dan iptal edilen pozisyona VAR karışmazdı. İkinci golde 8 dakika neyi izlerler onu da anlamadım. Yabancı VAR olsa onu da izlemezdi. Çağırmazdı bile ver penaltıyı derdi. Bugün VAR'daki hakem Fransız, orta hakem Belçikalı olsa böyle bir sohbet olur muydu? ''

''BU LİG SANA O KUPAYI ALDIRMAZ''

''Bu gerçekleri kabul etmeyip Avrupa'ya gittiğinde işte UEFA kupasını alacağım diyorsun ama bu lig sana o kupayı aldırtmaz. Çünkü sen bu ligde kolay maç kazanmaya veya hakemlerin desteğini alamayınca ya da almadığını düşündüğünde onların üzerine baskı kurma düşüncesiyle ilerleyemezsin.''

''GALATASARAY KARŞISINDA BİR TAKIM PUAN KAZANAMAYACAK MI?''

“Okan Buruk, penaltı verince hakeme ‘Burada böyle yönetemezsin’ falan diyor... Galatasaray karşısında bir takım puan kazanamayacak mı ya!''