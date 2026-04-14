Okan Buruk'a PFDK şoku! En yakınını disipline sevk ettiler

Süper Lig'de haftanın olaylı maçlarının ardından PFDK sevkleri açıklandı. TFF'nin Galatasaray'dan disipline yolladığı o sürpriz isim herkesi şoke etti!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının nefes kestiği 29. haftanın sona ermesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini resmen duyurdu.

OKAN BURUK'UN OĞLU ALİ YİĞİT PFDK'LIK OLDU!

TFF'nin paylaştığı resmi disiplin raporunda, sarı-kırmızılı camianın sevgilisi haline gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un her maçta yanında olan oğlu Ali Yiğit Buruk'un PFDK'ya sevk edildiği ortaya çıktı.

Galatasaray A.Ş. kulüp görevlisi statüsünde yer alan Ali Yiğit'in, saha kenarındaki davranışları sebebiyle disiplin kuruluna hesap vereceği öğrenildi.

GEREKÇE: "SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET"

Federasyondan yapılan resmi açıklamada, bu şok sevkin perde arkasındaki nedene de yer verildi. Ali Yiğit Buruk'un maç esnasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtilirken, TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK'un aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Bu kararın ardından PFDK'nın Ali Yiğit Buruk'a hak mahrumiyeti veya para cezası verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak.

BURAK YILMAZ DA SEVK EDİLDİ

Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz, yaptığı açıklamalardan dolayı 4 farklı sebeple sevk edildi.

Yapılan açıklamaya göre Burak Yılmaz'ın;

-Sportmenliğe aykırı hareket
-Hakaret
-Kişilik haklarına saldırı
-Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar

nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
