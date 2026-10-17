Okan Buruk: "Adını ’Süper Lig’ koyuyorsanız, zemin de bu lige yakışıyor olması gerekir"

Trendyol Süper Lig’in 8’nci haftasında lider Galatasaray, Eryaman Stadı’nda karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takım olarak daha iyi performans göstermeleri gerektiğini ifade ederek şunları dedi:

"Avrupa maçları dönüşünde bu tür maçları oynamak çok zor. Hava yağışlı olsa da olmasa da zemin çok kötüydü. Bunun bir bahane olmaması gerekiyordu. Nerede oynarsanız oynayın, kime karşı oynarsanız oynayın daha iyisini yapmanız gerekiyor. Oyun için de bireysel performansları bire bir değerlendirmeyeceğim. Çünkü oyuncularda ’Kayarsam düşer miyim, sakatlanır mıyım’ korkusu oluşuyor. Gençlerbirliği’ni de tebrik etmek istiyorum. Çok isteklilerdi, iyi ve doğru oynadılar. Birçok gol pozisyonlarına da girdiler. Bizim de girdiğimiz gol pozisyonları vardı ama rakibimizin de gole yaklaştığı çok fazla an oldu"

"RAKİBİMİZ İYİ BİR OYUN OYNADI, HEM OYUNCULARINI HEM DE TEKNİK EKİBİNİ TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

Gençlerbirliği’ni gösterdiği istekli performanstan dolayı tebrik eden Buruk, "Günün sonunda kafa olarak bu maçlara çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi’ne her oyuncu çok çabuk hazırlanabiliyor. Haftaya oynayacağımız Fenerbahçe derbisi var. Bu maça da herkes çok çabuk hazırlanabilecek ama bu tür maçların konsantrasyonu ligin kaderini belirliyor. Bunu çok daha fazla artırmamız gerekiyor. Kötü zemin de buna eklenince işimiz biraz daha zorlaştı. Günün sonunda üç puanı alan biz olduk. Maçın içerisinde iyi ve kötü oynadığımız kısımlar oldu. Son 15 dakika biraz daha topu aldığımız, rakip yarı alana yerleştiğimiz ve golü bulmaya çalıştığımız bölümdü. O bölümde de golü bulduk. Rakibimiz de iyi bir oyun oynadı. Hem oyuncularını hem de teknik ekibini tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

"ZEMİNLERİN KONTROLÜNÜN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NDA OLMASI GEREKİYOR"

Saha zeminine yönelik eleştirilerde bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtulduk. Leao, zeminden dolayı ayağı kaydığı için sakatlık geçirdi. Kontrolleri yapılacak. Ağrı hissettiği için çıktı. Biz de riske atmak istemedik. Bu zeminde Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız. Bu zeminlerin kontrolünün Türkiye Futbol Federasyonu’nda olması gerekiyor. Futbolcu sağlığı çok önemli. Bu Gençlerbirliği oyuncuları için de geçerli. Bir oyuncunun ayağı kayabilir, çapraz bağları kopabilir. Farklı bir durumda olabilir. Süper Lig’de böyle bir zeminde futbol oynatmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Adını ’Süper Lig’ koyuyorsanız, zemin de bu lige yakışıyor olması gerekir" ifadelerini kullandı.

"TORREİRA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Lucas Torreira’nın kırmızı kart cezalı olması nedeniyle oynayamayışı üzerine sorulan soruya Okan Buruk, "Torreira bizim için çok önemli ve değerli. Top bizdeyken ve rakipteyken baskıyı başlatan, devam ettiren ve pas akışını sağlayan oyuncumuz. Onun olmaması takım için bir eksikti ama onun yerine oynayan oyuncularda o kalitedeki oyunculardı. Bireysel performanslar çok iyi değildi. Sadece bu maç üzerinden oyuncularımızı yargılamak istemiyorum. Ayakta durmanın bile zor olduğu bir sahada oynadılar" diye cevap verdi.

"METEHAN ÇOK İYİ OYNADI"

Gençlerbirliği’nde kiralık oynayan Metehan Baltacı ile ilgili ise Buruk, "Metehan çok iyi oynadı. Savunmadaki en iyi oyunculardan biriydi. Görevini en iyi şekilde yaptı. Çok iyi bir futbolcu. Oynaması gereken bir oyuncuydu. Gençlerbirliği’ne kiralık verme nedenlerimizden birisi oynayarak gelişmesi. Bizim için de çok değerli ve çok sevdiğimiz, çok profesyonel bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULAR SAHAYA BAKMAYA ÇIKMALARININ ARDINDAN SOYUNMA ODASINA DÖNDÜĞÜNDE YÜZLERİ ASILMIŞTI"

Oyuncuların saha zemini yüzünde moral bozukluğu yaşadığını dile getiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu maçın galibi Gençlerbirliği olsaydı, çok iyi oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyleyecektim. İyi oynamadığınızın üzerinde duruyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bazı bölümlerde çok kötü oynadık. Son anlarda Gençlerbirliği’nin beraberliği almaya çalıştığı bölümde golü bulduk. Bu maçlar çok zor. Karşınızda bir hafta boyunca sizle oynamayı bekleyen bir takım var. Şampiyonlar Ligi üzerine dönüp burada oynamak konsantrasyon açısından çok zor. Çok kötü bir zemin vardı. Oyuncular sahaya bakmaya çıkmalarının ardından soyunma odasına döndüğünde yüzleri asılmıştı. Sahadan şikayetçilerdi ama rakibimizin hakkını yüzde yüz vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI HEDEF ALIYORUZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önlerinde 5 hedef maç olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Buradan yüksek puanlarla çıkabilirsek üst turlara yükselebiliriz. O yüzden iyi oynamamız gerekiyor. Deplasmanda Lille’ye karşı oynayacağız. Çok iyi oynamamız gerekiyor. Oradan kazanarak dönmemiz gerekiyor. Diğer 4 maçın 3’ünü içeride oynayacağız. Bu fikstür içerisinde kalitemizi, isteğimizi ve geçen senden gelen başarımızı devam ettirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Batrakov çok daha iyisini yapacak"

Aleksey Batrakov’un performansından memnun olduğunu ifade eden Buruk, "Batrakov hem oyun içerisindeki aklı, mücadelesi, takım oyununu çok iyi oynamasıyla ve özellikle son bölümde Leao’nun çıkmasıyla birlikte 4-4-2’ye döndüğümüzde sol tarafta gösterdiği performansı çok iyiydi. Topla buluşmaları, bağlantıları, savunmadaki son hamlesi çok önemliydi. Çok iyi bir takım oyuncusu. Çok yetenekli ve kaliteli. Çok daha iyisini yapacak. Ona çok güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır