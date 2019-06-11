Okan Buruk: Arda bizimle olacak

Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşmeye imzayı atan Okan Buruk, tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok değerli bir yerde olduğunu belirten Buruk, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu takımın hedefleri doğrultusunda yürümek için heyecanlıyım. Yeni bir sayfa. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başlayacak maceramız sonra ligle devam edecek. Şampiyonluk yolunda mücadele eden bir takımın başında olmak benim için çok önemli ve değerli. Çok çalışacağız. Kadro yapılanması anlamında yapacaklarımız var. Transfer anlamında da yoğun bir planlama yaparak lige başlamak istiyoruz” diye konuştu.

"KÜÇÜLME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Başakşehir’in küçülme gibi bir planının olmadığını belirten Okan Buruk, “Başakşehir’in hedefi bundan önceki senelerde nasılsa bu sene de öyle devam edecek. Elimizdeki mevcut kadromuzu elimizde tutacağız. Başkanımız da aynı kararda. Elimizdeki kadroya iyi takviyeler yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz. Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde yok. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen bir ekibiz. Öte yandan ligde de hedeflerimiz aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.