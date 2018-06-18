Okan Buruk Atiker Konyaspor'un başına geçiyor!

Konyaspor'un yeni başkanı Hilmi Kultuk, Sergen Yalçın ile devam etmeme kararı almış ve teknik direktör arayışı içinde olduklarını açıklamıştı.
Yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir ekip yaratmak isteyen, kadrosunda Adis Jahovic ve Eto'o gibi yıldızları barındıran Konyaspor'un yeni adayı Okan Buruk oldu.
Öncelikli olarak eski çalıştırıcısı Aykut Kocaman'dan haber bekleyen Konyaspor yönetimi, Kocaman ile anlaşılamaması haline Okan Buruk'a yönelecek.
(Ajansspor)
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