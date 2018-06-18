SPOR

Okan Buruk Atiker Konyaspor'un başına geçiyor!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Teleset Mobilya Akhisarspor ile yollarını ayıran Okan Buruk için yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir ekip oluşturmak isteyen, kadrosunda Adis Jahovic ve Eto'o gibi yıldızları barındıran Konyaspor'un yeni teknik direktör adayı Okan Buruk oldu.

Okan Buruk Atiker Konyaspor'un başına geçiyor!

Konyaspor'un yeni başkanı Hilmi Kultuk, Sergen Yalçın ile devam etmeme kararı almış ve teknik direktör arayışı içinde olduklarını açıklamıştı.

Yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir ekip yaratmak isteyen, kadrosunda Adis Jahovic ve Eto'o gibi yıldızları barındıran Konyaspor'un yeni adayı Okan Buruk oldu.

Öncelikli olarak eski çalıştırıcısı Aykut Kocaman'dan haber bekleyen Konyaspor yönetimi, Kocaman ile anlaşılamaması haline Okan Buruk'a yönelecek.

(Ajansspor)

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Atiker Konyaspor'un yeni başkanı Hilmi Kulluk oldu!Atiker Konyaspor'un yeni başkanı Hilmi Kulluk oldu!
Haluk Canatar: Galatasaray Serkan Kırıntılı ile ilgileniyor!Haluk Canatar: Galatasaray Serkan Kırıntılı ile ilgileniyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor okan buruk

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Fernando Muslera'ya Watford'dan teklif!

Fernando Muslera'ya Watford'dan teklif!

Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan inanılmaz taktik!

İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi

İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okan Buruk Atiker Konyaspor'un başına geçiyor!

Okan Buruk Atiker Konyaspor'un başına geçiyor!

Atiker Konyaspor'un yeni başkanı Hilmi Kulluk oldu!

Atiker Konyaspor'un yeni başkanı Hilmi Kulluk oldu!

Haluk Canatar: Galatasaray Serkan Kırıntılı ile ilgileniyor!

Haluk Canatar: Galatasaray Serkan Kırıntılı ile ilgileniyor!

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başına geçiyor

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başına geçiyor

Samuel Eto’o’dan Türkiye’ye 2024 için destek

Samuel Eto’o’dan Türkiye’ye 2024 için destek

Eto'o'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği!

Eto'o'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.