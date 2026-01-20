SPOR

Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kader maçına çıkıyor. Atletico Madrid karşısında ilk 24 hedefi için sahaya çıkacak Sarı-Kırmızılılar’da Okan Buruk, birlik vurgusu yaparken sakat isimlerin son durumuna dair de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk takımdaki son gelişmeleri ve oyuncuların son durumuna dair konuştu.

"OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUM"

Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak 1

İspanya'da yaşanan tren kazansında vefat eden 40 kişi için başsağlığı diliyorum. Önemli bir karşılaşma. İlk 24 için önemli. Puan anlamında çok önemli. Dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahada oynadığımız maçlar tarihe geçen maçlar oldu. O yüzden hepimiz için büyük bir şans. Takım olarak en iyisini yapacağız. Karşımızda formda bir takım ve çok önemli bir teknik direktör var. Diego Simeone ile birlikte her sene farklı oyunlar, farklı oyuncularla oynuyorlar. 15 senedir takımın başında. Hep kazanmak istiyorlar. Maksimumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Oyuncularımıza çok güveniyorum.

"BİZİMLE OLMAYACAK"

Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak 2

Victor Osimhen dün kadroya katıldı ve idmana çıktı. İsteğini gösterdi. Jakobs sabaha karşı burada olacak ve maç kadrosunda yer alacak. Sara bugün takımla idmana çıkacak ve kendisini deneyecek. Planımız onu da kadroya almak. Singo bizimle birlikte olmayacak. Kadromuz kalabalıklaştı ve bizim için moral oldu.

"KONSANTRASYONU BİRAZ KAYBETTİK"

Beklentiler yüksek. Doğrularımız hatalarımız var bunu kabul ediyorum. Benim için de oyuncular için de geçerli. Takım olarak her şeyimizi veriyoruz bundan emin olsunlar. Bu dönemde taraftarların başını hiç yere eğdirmedik. Birlikte olmamız gereken bir dönem. Galatasaray bu sene de şampiyon olamasın diye saha dışında verilen mücadeleye de bakmamız gerekiyor. Transfere çok odaklandık ama sahadaki konsantrasyonu kaybettiğimizi düşünüyorum. Yarın için bu konsantrasyonu çok güçlü tutalım. En önemlisi bu. Yarınki beklentim önce sahadaki mücadelemiz, ardından taraftarlarımızın performansının bizi yukarıya çekmesi.

Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak 3

"SAKİN OLMALIYIZ"

Sakin olmalıyız. Her zamankinden daha çok birlikte olmalıyız. Önemli bir maç. İlk amacımız ilk 24 sırada olmak. Yarın iyi bir sonuç alırsak bu hedefe ulaşacağız. O yüzden lig aşaması için çok önemli bir maç.

