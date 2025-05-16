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Okan Buruk, Avrupa'ya mı gidiyor? Ağabeyinden beklenmedik açıklama

Galatasaray ile şampiyonluğa koşan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında harikalar yaratıyor. Üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşacak tecrübeli çalıştırıcının ağabeyi Fuat Buruk, kardeşinin yurt dışı iddialarına ilişkin çok net konuştu.

Okan Buruk, Avrupa'ya mı gidiyor? Ağabeyinden beklenmedik açıklama
Emre Şen

Galatasaray ile 3 yıl üst üste Süper Lig şampiyonluğuna koşan Okan Buruk'un Avrupa'dan teklif aldığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılarla devam etmek istediğini söyleyen Okan Buruk, önümüzdeki yıl da Türkiye'de kalmak istiyor.

LAZIO RESMEN İLGİLENİYOR

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İtalyan ekibi Lazio'nun Okan Buruk'u takip ettiği bilinirken, tecrübeli çalıştırıcının Lazio'ya yeşil ışık yakmadığı öğrenilmişti.

OKAN BURUK'UN AĞABEYİ KONUŞTU! "YURT DIŞI..."

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Ağabey Fuat Buruk, "Geçen sezon Okan Hoca'ya Avrupa'dan teklif olmuştu. Yurt dışından teklif alması normal. Başarıda bir süreklilik gösterdi. Her şey yurt dışında iyi bir takımda çalışacağını gösteriyor. İngilizce, İtalyanca ve biraz Fransızcası var. Olabilir, olmalı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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