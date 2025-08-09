SPOR

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı öve öve bitiremedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Emre Şen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezonun açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSLAR DAHA İYİ OLACAK"

"Maç öncesi de söyledim, fiziksel ve mental olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o öz güvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar daha iyi olacak."

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 seneki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu üç sezonun üzerine çok daha koyarak başladı. Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal."

Gaziantep FK Gaziantep FK
0 - 3
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Barış Alper Yılmaz galatasaray
