Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın tek büyük hedefini açıkladı: İnşallah başarırız!

Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 'Kupa 2'de' yarın İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Kritik maç öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''TOTTENHAM'IN LİGDE BULUNDUKLARI YER ÇOK ORANTILI DEĞİL''

Yarın karşı karşıya gelecekleri Tottenham hakkında konuşan Okan Buruk, ''Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil.'' dedi.

''ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR''

Galatasaray'ın yarın sahadan 3 puan ile ayrılması durumunda Avrupa Ligi'nde en çok galibiyet alan Türk hoca ünvanını elde edecek Okan Buruk, ''Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor.'' sözlerini sarf etti.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ KALİTESİNDE BİR MAÇ OLACAK''

Açıklamaların devam eden Buruk, ''Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak.'' ifadelerini kullandı.

''İNŞALLAH AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANIRIZ''

'Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilirim mi?' sorusu üzerine tecrübeli çalıştırıcı, ''Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız.'' sözleriyle cevap verdi.

''İYİLER AMA FAZLA POZİSYON DA VERİYORLAR''

Sabırlı ve düşünerek oynamaları gerektiğini dile getiren Buruk, ''Tottenham geçiş hücumlarından çok gol buluyor ama set oyunlarında da çok iyiler. Hata yapmamalıyız, top bizde kalmalı. Sabırlı, hızlı oynamalıyız ve erken düşünmeliyiz. Top bizdeyken arka alandaki yerleşimimiz de önemli. Geçişte iyiler ama çok fazla pozisyon da veriyorlar.'' dedi.