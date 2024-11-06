SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın tek büyük hedefini açıkladı: İnşallah başarırız!

Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın tek büyük hedefini açıkladı: İnşallah başarırız!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 17:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, taraftarının önünde Premier Lig ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Çok zor bir maçın kendilerini beklediklerini dile getiren Buruk, tek büyük hedeflerinin de finalde olmak olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın tek büyük hedefini açıkladı: İnşallah başarırız!

Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 'Kupa 2'de' yarın İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Kritik maç öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''TOTTENHAM'IN LİGDE BULUNDUKLARI YER ÇOK ORANTILI DEĞİL''

Screenshot_1

Yarın karşı karşıya gelecekleri Tottenham hakkında konuşan Okan Buruk, ''Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil.'' dedi.

''ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR''

4-Paok

Galatasaray'ın yarın sahadan 3 puan ile ayrılması durumunda Avrupa Ligi'nde en çok galibiyet alan Türk hoca ünvanını elde edecek Okan Buruk, ''Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor.'' sözlerini sarf etti.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ KALİTESİNDE BİR MAÇ OLACAK''

13-Beşiktaş

Açıklamaların devam eden Buruk, ''Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak.'' ifadelerini kullandı.

''İNŞALLAH AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANIRIZ''

11-Beşiktaş

'Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilirim mi?' sorusu üzerine tecrübeli çalıştırıcı, ''Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız.'' sözleriyle cevap verdi.

''İYİLER AMA FAZLA POZİSYON DA VERİYORLAR''

9-Elfsborg

Sabırlı ve düşünerek oynamaları gerektiğini dile getiren Buruk, ''Tottenham geçiş hücumlarından çok gol buluyor ama set oyunlarında da çok iyiler. Hata yapmamalıyız, top bizde kalmalı. Sabırlı, hızlı oynamalıyız ve erken düşünmeliyiz. Top bizdeyken arka alandaki yerleşimimiz de önemli. Geçişte iyiler ama çok fazla pozisyon da veriyorlar.'' dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Tottenham Hotspur galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Berat Albayrak geri mi dönüyor? Kulisler hareketlendi

Berat Albayrak geri mi dönüyor? Kulisler hareketlendi

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Rekora hazırlanıyor: 3 puan tarihe geçirecek

Rekora hazırlanıyor: 3 puan tarihe geçirecek

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen bir teknik direktör yok...

Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen bir teknik direktör yok...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.