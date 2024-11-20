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Okan Buruk canlı yayında açıklamıştı! Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.11.2024 14:12
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Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gelişiyle tüm dünyada ses getirirken kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Yıldız ismin ocak ayında Sarı-Kırmızılılar'a veda edebileceği konuşulurken sözleşmesindeki gizli madde de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Okan Buruk canlı yayında açıklamıştı! Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başarırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime yıldız ismin bonservisinin alınması yönünde baskılarını sürdürüyor.

Osimhen'in bonservisinin alınabilmesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un katıldığı bir yayında açıkladığı 'ocak ayında çıkış yapabilmesi için bir madde var' sözleri taraftarı korkutmuştu.

6.5 MİLYON EURO'LUK ÖZEL MADDE

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Daha önce bilinmeyen bu gizli maddenin detayları da ortaya çıktı. Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon Euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesi halinde devreye girmeyecek.

HER ŞEY ONA BAĞLI

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İtalyan ekibi, Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı forvet için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi. 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi. Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli'ye değil tamamen Osimhen'in rızasına bağlı.

KALMAK İSTİYOR

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Sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olan yıldız oyuncu, bu ihtimali ortadan kaldırdı ve sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

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Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

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