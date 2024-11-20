Okan Buruk canlı yayında açıklamıştı! Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başarırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime yıldız ismin bonservisinin alınması yönünde baskılarını sürdürüyor.

Osimhen'in bonservisinin alınabilmesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un katıldığı bir yayında açıkladığı 'ocak ayında çıkış yapabilmesi için bir madde var' sözleri taraftarı korkutmuştu.

6.5 MİLYON EURO'LUK ÖZEL MADDE

Daha önce bilinmeyen bu gizli maddenin detayları da ortaya çıktı. Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon Euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesi halinde devreye girmeyecek.

HER ŞEY ONA BAĞLI

İtalyan ekibi, Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı forvet için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi. 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi. Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli'ye değil tamamen Osimhen'in rızasına bağlı.

KALMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olan yıldız oyuncu, bu ihtimali ortadan kaldırdı ve sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya karar verdi.