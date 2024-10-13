Okan Buruk canlı yayında suskunluğunu bozdu! Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık sürecinde yaşananları aktardı.

''YURT DIŞI İSTEĞİ VARDI''

Kerem Aktürkoğlu'nun sezon başından itibaren bir yurt dışı isteği olduğunu belirten Okan Buruk, "Kerem zaten oynuyordu, Adana Demirspor deplasmanı, çok iyiydi. Bazı ülkeler için transferin son günü. Kerem'in sezon başından beri yurt dışı isteği vardı" dedi.

''GALATASARAY'DAN GİTMEK İSTİYORDU''

Kerem Aktürkoğlu'nun Rusya'dan gelen teklifi kabul etmediğini vurgulayan Okan Buruk, "Galatasaray'dan sonra yeni bir yere gitmek istiyordu. Kerem'in hedefi vardı. Devamında gelen teklifler vardı. Kerem, Rusya'ya gitmek istemedi. Bizde iyi gidiyordu, tam formuna gelmişti. Portekiz'deki transferin son günüydü. O anda bir teklif geldi, uçaktaydık. İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün, Abdullah Kavukçu ile uçaktaydı, Osimhen için İtalya'ya gidiyorduk. Orada haber geldi" şeklinde konuştu.

''TAKIMININ ENERJİSİNİ DÜŞÜREBİLİRDİ''

Okan Buruk, "Kerem çok fazla istiyordu. Başkanımızı, İbrahim Hatipoğlu'nu, Cenk Ergün'ü aradı benim yanımda. Avrupa'ya gitmeyi istemek çok doğal bir şey. Kerem'in gitmesinde ne kadar zorlanabileceğimizi kafamda geçirdim. O anda çok istemesem de mutsuz bir şekilde Kerem'in kalması, Kerem'in de takımın da enerjisini düşürebilirdi. Bu çok uzun sürmese de 2-3 hafta olabilirdi. Başkanımız da, yönetim kurulumuz da 'tamam' dedikten sonra transfer oldu" sözlerini sarf etti.

BENFICA PERFORMANSI

"Kerem, Benfica'da çok iyi başladı. Milli maçta da iyi başladı. 3 gol attı, çok iyi oynadı. Vedalaşmaya geldi, rahatlamış haliyle o kadar iyi oynadı, ona da dedim. Transferin verdiği mutlulukla baskıları da üzerinden atmış. Çok başarılı gidiyor."