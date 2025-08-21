SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk çok istiyordu! Fransızlar'dan Galatasaray'a kötü haber... Wilfried Singo sarı kırmızılıları istemedi

Transfer sezonuna Leroy Sane ile hızlı bir giriş yapan Galatasaray daha sonra Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Kaleci ve stoper arayışı devam eden sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk'un hayali ise Wilfried Singo'ydu. Singo'dan gelen kötü haberi ise Fransız basını duyurdu. İşte detaylar...

Okan Buruk çok istiyordu! Fransızlar'dan Galatasaray'a kötü haber... Wilfried Singo sarı kırmızılıları istemedi
Melih Kadir Yılmaz

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezona da mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı parolasıyla başladı. Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı kırmızılı ekipte transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Okan Buruk çok istiyordu! Fransızlar dan Galatasaray a kötü haber... Wilfried Singo sarı kırmızılıları istemedi 1

Transfere Leroy Sane ile başlayan dünyada ses getiren Galatasaray, uzun bir çalışma sonrası Victor Osimhen'i de kadrosuna katmayı başardı.

Okan Buruk çok istiyordu! Fransızlar dan Galatasaray a kötü haber... Wilfried Singo sarı kırmızılıları istemedi 2

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Şampiyonlar Ligi için kadroyu vermesine az bir süre kalan Galatasaray transfer girişimlerini hızlandırdı. Özellikle kaleci transferini kısa sürede bitirmek isteyen sarı kırmızılı ekipte, dün İngiltere çıkarması yapıldı. Akanji transferi için nabız yoklayan Galatasaray stoper transferini de kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Okan Buruk çok istiyordu! Fransızlar dan Galatasaray a kötü haber... Wilfried Singo sarı kırmızılıları istemedi 3

GALATASARAY'A FRANSIZLAR'DAN KÖTÜ HABER

Defans bölgesi için Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden biri Wilfried Singo'ydu. Singo için nabız yoklayan Galatasaray'a kötü haber ise Fransız basınından geldi.

SİNGO, GALATASARAY'I İSTEMEDİ

L'Equipe'in haberine göre Wilfried Singo, Galatasaray’a transfer olmayı reddetti

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna tek kelimelik yanıt!Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna tek kelimelik yanıt!
Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozduBenfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna tek kelimelik yanıt!

Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna tek kelimelik yanıt!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin o istatistiğini görünce çileden çıktı

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin o istatistiğini görünce çileden çıktı

Herkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkar çıkmaz oraya gitti

Herkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkar çıkmaz oraya gitti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.