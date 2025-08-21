Okan Buruk çok istiyordu! Fransızlar'dan Galatasaray'a kötü haber... Wilfried Singo sarı kırmızılıları istemedi

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezona da mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı parolasıyla başladı. Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı kırmızılı ekipte transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Transfere Leroy Sane ile başlayan dünyada ses getiren Galatasaray, uzun bir çalışma sonrası Victor Osimhen'i de kadrosuna katmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Şampiyonlar Ligi için kadroyu vermesine az bir süre kalan Galatasaray transfer girişimlerini hızlandırdı. Özellikle kaleci transferini kısa sürede bitirmek isteyen sarı kırmızılı ekipte, dün İngiltere çıkarması yapıldı. Akanji transferi için nabız yoklayan Galatasaray stoper transferini de kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

GALATASARAY'A FRANSIZLAR'DAN KÖTÜ HABER

Defans bölgesi için Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden biri Wilfried Singo'ydu. Singo için nabız yoklayan Galatasaray'a kötü haber ise Fransız basınından geldi.

SİNGO, GALATASARAY'I İSTEMEDİ

L'Equipe'in haberine göre Wilfried Singo, Galatasaray’a transfer olmayı reddetti