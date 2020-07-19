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Okan Buruk: Çok mutluyum

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.07.2020 23:57 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig’de şampiyon olan 5. isim oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. Buruk, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. isim oldu. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

"ABDULLAH AVCI..."

Okan Buruk, "Uzun bir yol kat edip şampiyonluğu yaşadık. Teşekkür edilmesi gereken birçok kişi var, herkes emek verdi. Bir teşekkür de geçen sene burada olan Abdullah Avcı'ya. Onun da çok fazla emeği var burada.Pandemi sonrası iyi döndük. O arada iyi çalıştık, ekibimin ve oyuncularımın hakkını vermek lazım. Avrupa kupalarıyla birlikte götürüyorduk ama bu aranın Avrupa'nın dışına çıkması, sadece lige odaklanmamızı sağladı." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ..."

Okan Buruk,"Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyum. Avrupa kupalarında hep Türkiye'yi temsil ediyorduk, yine temsil edeceğiz. İnşallah Manchester United'la karşılaşırız. Ülkemiz için, takımımız için önemli. İnşallah orada da daha yukarılara gideriz." açıklamasını yaptı.

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