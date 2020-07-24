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Okan Buruk: Fenerbahçe'den teklif almadım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2020 22:24 | Son Güncelleme

Okan Buruk yeni sezonda Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Fenerbahçe'den teklif almadım

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Medipol Başakşehir'de yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.

"FENERBAHÇE'DEN SÖZLEŞME TEKLİFİ..."

Okan Buruk, "Fenerbahçe'den sözleşme teklifi almadım. Başakşehir'den ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımımın başında olmak istiyorum. Emre Belözoğlu benim çok sevdiğim bir kardeşim. Emre'nin kendi geleceği ile ilgili en doğru kararı verecek olan Emre. Emre'nin 40 yaşında oynayan ve sahaya çıktığında performans olarak Emre'nin farkı ortaya çıkıyor. Bu tür oyuncuları bulmak çok zor. Maçtan sonra Emre'nin adını bilerek söyledim. Bu takımın gelişiminde Emre'nin büyük bir payı vardı." dedi.

"BURAK YILMAZ'IN AYRILMASINI BEKLEMİYORDUM"

Okan Buruk, "Veda beklemiyordum açıkçası ama çok sevindiğimi söyliyeyim. Haberi okuyunca çok mutlu oldum. bir Türk futbolcunun yurt dışına gitmesi beni mutlu ediyor. fransa ligine gitmesi top 5 değimiz hangi lige giderse gitsin çok sevindim. Lille genç oyuncu toplayan bir takımdır. ama bu kadar yaşı 35 e gelmiş bir oyuncuyu kadrosuna katması Burak'ın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her iki anlamda da çok güzel olduğunu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

"ARDA'NIN AYRILMASINI İSTEMEDİM"

Okan Buruk, "Ben Arda’nın buradan ayrılmasını istemedim. Arda ile empati yaptım. Zaman zaman ilk 11’de oynadı. Daha sonra az süre aldı. Daha az süre aldığında mutsuz olması kadar normal bir şey yok. İnanılmaz şekilde Türk futboluna hizmet etti. Arda’nın daha çok motive olduğu görüyorum." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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