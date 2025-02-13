Okan Buruk, Fenerbahçe'ye patladı! Basın toplantısında yaylım ateşi! "Kimse sahtekar diyemez!"

Galatasaray, Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor mücadelesinde kazanılan penaltıyla ilgili konuşan Okan Buruk, Mertens'e sahip çıkarak Fenerbahçe'nin de bu tarz penaltılar kazandığını savundu.

"FENERBAHÇE BELKİ 5 TANE PENALTI ALMIŞTIR BU ŞEKİLDE"

"Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan hakaretler... Benim oyuncuma kim sahtekar diyor TFF gerekli cezayı verecektir. Çünkü futbolun içinde o kadar çok şey sayabiliriz ki... Oyuncuların tavırları tabii çok önemli ama Fenerbahçe için belki 5 penaltı sayabiliriz bu şekilde."

"KİMSE BENİM OYUNCUMA SAHTEKAR DİYEMEZ"

"Futbolcular bunu bazen dener, oyuncu bazen gider faulü alır. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir sistem var. Buradaki hakemlerin hatalarını oyuncular üzerinden tartışmak çok yanlış. Hiçbirimiz bunun için 'Sen iyi yaptın' demiyor ama bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez."