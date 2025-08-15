SPOR

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulunarak takımdan ayrılacak 3 ismi paylaştı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER DÖNEMİ BİTİNCE DAHA MUTLU OLUYORUZ"

Maç öncesi konuşan Okan Buruk, "Transfer döneminin herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor. Frankowski ve Morata, ayrıldı." dedi.

AYRILACAK OYUNCULARI AÇIKLADI

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz. İki tane bizim için çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen bugün ilk kez kadroda. Alacakları süreler bizim için önemli. Osimhen, daha önde tabii. Bugün daha uzun süreleri görebilecek durumda. Risk almak istemedik ilk 11'de oynatarak. Icardi de aynı şekilde. O da ilk defa bu hafta çift kalelerde yer aldı. O da kendisini iyi hissediyor. Moral olması ve oyun içerisindeki gidişata göre düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İyi bir kadromuz var. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

