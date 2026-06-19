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Okan Buruk Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Shakhtar Donetsk'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Arda Turan'a övgüler yağdırdı. Genç teknik adamı Türk futbolunun geleceği olarak gördüğünü belirten Buruk, "Bir sonraki potansiyel teknik direktör Arda Turan" ifadelerini kullanarak eski öğrencisine olan güvenini dile getirdi.

Okan Buruk Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi
Burak Kavuncu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündeminden Arda Turan'ın başarısına, Mauro Icardi'nin geleceğinden Wilfried Singo'ya kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ICARDI BEKLENİYOR

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 1

Galatasaray'ın transfer planlamasında Mauro Icardi'nin vereceği kararın belirleyici olacağını söyleyen Okan Buruk, Arjantinli yıldız için teklif yaptıklarını açıkladı.

Buruk, "Icardi'ye bir teklif yaptık, onu bekliyoruz. Ondan sonra transferle ilgili yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

JHON DURAN İDDİALARINA YANIT

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 2

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncuyla herhangi bir temas kurulmadığını belirtti. Buruk, "Jhon Duran ile bir görüşmemiz olmadı" diyerek spekülasyonlara nokta koydu.

CAN UZUN'A ÖVGÜ

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 3

Milli futbolcu Can Uzun'u yakından takip ettiklerini ifade eden Buruk, genç oyuncunun beğendikleri isimlerden biri olduğunu söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü, "Can Uzun beğendiğimiz bir oyuncu. Henüz bir girişimimiz olmadı çünkü Dünya Kupası var. Şartlar oluşursa değerlendirebiliriz" açıklamasını yaptı.

ARDA TURAN'A TAM DESTEK

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 4

Okan Buruk, Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan için de övgü dolu ifadeler kullandı. Buruk, "Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansı çok başarılı buluyorum. Bir sonraki potansiyel teknik direktör Arda Turan. Arda benim kardeşim, birbirimizin başarılarından mutluluk duyarız" dedi.

SINGO İÇİN 60 MİLYON EURO VURGUSU

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 5

Dünya Kupası ilk haftasında başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo'nun performansından son derece memnun olduğunu belirten Buruk, yıldız oyuncunun Avrupa devlerinin radarında olduğunu ifade etti.

"Singo'yu aldığım için hiç pişman olmadım" diyen Buruk, "Dünya Kupası sonrası bir kulüp gelip 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini öderse şaşırmam. Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip ediyor" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 6

Fatih Terim'in kendilerine her zaman destek olduğunu vurgulayan Buruk, deneyimli teknik adamla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Buruk, "Fatih Hoca her zaman dışarıdan bizi destekliyor. Arar, sorar, tebrik eder. Ben de onun bir evladı olarak başarılarımdan mutlu olduğunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

MERTENS'E KULÜPTE GÖREV MESAJI

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 7

Dries Mertens'in Galatasaray bünyesinde kalmasını istediğini belirten başarılı teknik adam, Belçikalı yıldızla bu konuda görüşme yaptıklarını açıkladı.

Buruk, "Mertens'in kulübün içerisinde olmasını çok isterim. Oyuncularla iç içe olmasını isterim. Kendisi ve ailesi çok seviliyor. Görüşme yaptık, karar verecek" dedi.

"ŞAMPİYONLUKLAR KİMSEYE HEDİYE EDİLMİYOR"

Okan Buruk Galatasaray ın bir sonraki teknik direktörünü işaret etti! Varisini belirledi 8

Türk futbolunda sıkça dile getirilen "şampiyon yapıldı" söylemlerine de değinen Okan Buruk, başarıların emekle kazanıldığını vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Başakşehir şampiyon oldu, Beşiktaş şampiyon oldu, Trabzonspor şampiyon oldu. Sürekli birileri şampiyon yapılıyor deniyor. Oysa bir sezon boyunca verilen emeği kimse görmüyor. Şampiyonluk sahada kazanılır" değerlendirmesinde bulundu.

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