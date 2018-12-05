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Okan Buruk: Galatasaray maçında çok koşmalıyız

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 05.12.2018 13:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Galatasaray'ı eksik olarak görmemek lazım. İç sahada iyi olan bir takım. Bizim de çok mücadele etmemiz, çok koşmamız gerekiyor" dedi.

Okan Buruk: Galatasaray maçında çok koşmalıyız

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takımın da ligde arzuladıkları sonuçları alamadıklarını belirtti.

Takım olarak galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Galibiyet bizim için çok iyi olacak. Galatasaray'ın eksiklere rağmen iyi bir kadrosu var. İç sahada iyi olan bir takım. Çok mücadele etmemiz ve koşmamız gerekiyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Okan Buruk, takımın güçlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Kalan üç maçı doğru şekilde geçip takıma takviye yapmak istiyoruz. Taraftarımız hiç merak etmesin. Çok net açık, onların gördüğü, bizim tespit ettiğimiz en doğru çalışmaları yapıyoruz. İkinci yarı çok daha güçlü bir Çaykur Rizespor olacak. Önemli olan üç maçta doğru oynamak. Takımlar arasında açılma yok" diye konuştu.

Deplasmanda dengeli oynanması gerektiğinin altını çizen Buruk, "Rakibimizin artı ve eksilerini biliyoruz. Oyunun iki yönünü de doğru oynamamız gerekiyor. Rodrigues dönecek. Önemli bir oyuncu. Hücum anlamında Galatasaray'ı güçlendirecektir. Hücum yapmadan hangi maç olursa olsun kazanma şansınız olmaz. Bunları doğru yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, hakem hatalarına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem Galatasaray hem Çaykur Rizespor son haftalarda hakem hatalarından çok canı yanmış iki takım. Buradaki hakemin tutumu önemli olacak. Bazen futbol şansı lazım. Girmeyince olmuyor. Kupa maçında bile bunu yaşadık. Bunlar futbolda var ama biz işimize odaklanmalıyız."


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