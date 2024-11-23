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Okan Buruk galibiyetin ardından "Bir tür hesaplar yapılmış..." dedi ve Bodrum FK'ya tepki gösterdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 22:15
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Milli ara dönüşünde Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı tek golle mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk "Bir tür hesaplar yapılmış" diyerek saha çimlerine tepki gösterdi.

Okan Buruk galibiyetin ardından "Bir tür hesaplar yapılmış..." dedi ve Bodrum FK'ya tepki gösterdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı Michy Batshuayi'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Alınan galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"MAÇTAN ÖNCE HESAPLAR YAPILMIŞ"

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"Zorlu gelmedi, kolay geldi de ikinci golü bir türlü atamadık. Ben iki takım oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık, bir avantaj ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada. Bunu net belirtmek gerekiyor. Rüzgarla birleşti bu. Çimler uzun bırakılmış. Maçtan önce sulanmıyor. Özellikle böyle hep rakibin oyununu bozmak adına bir tür hesaplar yapılmış. Bu iki takımı etkiliyor. Bodrum zaten iyi bir takım. Özellikle Bodrumlu oyuncuları tebrik ediyorum. Bir tane pozisyon verdik, onu da kritik dakikada verdik. İlk yarıdaki oyun istediğimiz gibi değildi. Hem rüzgarın etkisi hem maçın atmosferi... Ürettiğimiz pozisyonlar oldu ama normale göre az üretti."

"KIRMIZI KART DOĞRUYDU"

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"Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart. Nereden bakarsanız bakın ikinci sarı ve kırmızı kart doğru. Herkes bunu söylüyor. Bunun altını çizelim."

"BUNU OYUNCULARIMA DAHA İYİ ANLATMAM GEREKECEK"

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"Bu şartlarda güzel maç çıkmaz. Genel olarak baktığımızda özellikle iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Çekildiler geriye, geçiş hücumları yakaladılar. Kendi takımım adına, bazen ofansif anlamda çok gol atma sevdasına kapıldık, 6-7 kişi öne gitti. Jelert'i sağ beke aldım sonra, Barış da çok öndeydi. İki bekimiz de kanat oyuncusuydu. Lucas'a ortada çok yük düştü. Geçişlerde rakibe şans verdik. Net pozisyon vermedik ama maçın sonunda verdiğimiz pozisyonda direkten döndü. Soyunma odasında üzülüyor olabilirdik. Hem benim daha iyi etüd etmem hem oyuncularıma daha iyi anlatmam lazım. Bireysel başarıların önemi yok. Bunu oyuncularıma daha iyi anlatmam gerekecek. Takımın başarısı daha önemli. Bunu ilk idmanda anlatacağız."

"OLUMSUZ ŞEYLER VAR"

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"Kazanarak, rekorlarla devam ettik. Bugün de kazandık ama olumlu olumsuz şeyler var. Zor bir deplasmandan çıktı. Daha sonra da güneşli, sıcak havalar gelecek. Şimdi rüzgarlı bir hava var. "

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