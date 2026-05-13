Okan Buruk, geleceğiyle ilgili kararını verdi! Teklif yağıyordu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili spor kamuoyunu sarsacak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla üst üste elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla Avrupa pazarında da adından söz ettiren başarılı çalıştırıcı, uluslararası devlerin radarından çıkmıyor.

SUUDİ ARABİSTAN BAŞTA OLMAK ÜZERE 4 TEKLİF BİRDEN!

Spor gazetecisi Ömer Faruk Özcan'ın gündeme taşıdığı çarpıcı bilgilere göre; Okan Buruk için masada astronomik teklifler bulunuyor. Galatasaray ile gösterdiği performansın ardından, başta dev bütçeli Suudi Arabistan kulüpleri olmak üzere toplamda 3-4 farklı uluslararası ligden başarılı teknik adama resmi transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

ÖNCE 5. ŞAMPİYONLUK, SONRA AVRUPA ROTASI

Gelen bu baş döndürücü tekliflere rağmen Okan Buruk'un duruşu ise son derece net. Haberin en can alıcı detayında, yıldız teknik adamın Galatasaray'daki misyonunu henüz tamamlamadığı vurgulandı.

Buruk'un en büyük ve tek önceliğinin, sarı-kırmızılı kulüpteki 5. şampiyonluğunu kazanarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmak olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, ancak bu tarihi başarıya ulaşıp kupayı kaldırdıktan sonra Avrupa arenasına yelken açmayı ve kariyerine yurt dışında devam etmeyi planladığı sızan bilgiler arasında yer alıyor.