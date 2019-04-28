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Okan Buruk: Gol atmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 28.04.2019 07:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti.

Okan Buruk: Gol atmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı

Golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik direktörü Okan Buruk, “Gol atmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı” dedi.

Sivasspor’un kendi sahasında çekileceğini bildiklerini ve birçok pozisyon yakaladıklarını ama kaleyi bulmakta zorlandıklarını dile getiren Okan Buruk, “Rakibimizin savunma yapacağını kazandığı toplarla hücuma çıkacağını düşünmüştük. Öyle de oldu. İlk yarı yavaş hareket ettik, pasları kullanamadık. Üçüncü bölgedeki tercihleri yapıp, şut atamadık, orta yapamadık. İlk dakikalarda gelen gol verilse daha farklı bir maç olabilirdi. Bir çok pozisyon yakaladık. Aatif’ın sakatlanıp çıkması Umar’ın girmesiyle biraz oyun planımız değişti. Şut isabet oranımız düşüktü. Gol atmak için her şeyi yaptık. Başarılı pas sayımız oldukça fazlaydı. Maçın son bölümünde de gol atacak pozisyonları bulduk. Ama olmadı bundan sonraki bütün maçları kazanmayı hedefliyoruz. Gol atmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı” ifadelerini kullandı.

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