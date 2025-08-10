SPOR

Okan Buruk görüntülü görüşmüştü! Gece yarısı attığı beğeni sonrası taraftar ayaklandı... Galatasaray kalecisini buldu

Galatasaray lige 3 puanlı bir başlangıç yaparken transfer temaslarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da özellikle kaleci arayışları hız kesmeden sürerken listenin başındaki isimlerden Ederson'dan beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Yeni sezona Gaziantep FK karşısında alınana 3-0'lık net galibiyetle başlayarak taraftarlarını mutlu eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin özellikle kaleci arayışları yoğun şekilde sürerken Manchester City'nin yollarını ayırmayı planladığı ve taraftarın da çok istediği Ederson, listenin başındaki yerini koruyor.

BURUK, GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Yönetim oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro'ya indirmek isterken teknik direktör Okan Buruk, kritik bir adım atıp oyuncu ile görüntülü konuştu ve ikna sürecini hızlandırdı.

'GALATASARAY ANLAŞTI'

Öte yandan Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro ve bonuslar konusunda karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor.

GECE YARISI BEĞENİ

Tüm bunlar yaşanırken Ederson, Leroy Sane'nin Gaziantep FK maçı sonrası gece yarısı yaptığı paylaşımını beğendi. Bu paylaşım, anlaşma iddialarını daha da güçlendirdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK karşılaşmasında, "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor." tezahüratı yapmıştı.

