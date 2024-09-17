SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk ile Halil Umut Meler arkadaş mı? Jose Mourinho'nun iddiası sonrası ilk açıklama

Okan Buruk ile Halil Umut Meler arkadaş mı? Jose Mourinho'nun iddiası sonrası ilk açıklama

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jose Mourinho'nun Okan Buruk ile Halil Umut Meler'in arkadaş olduğunu iddia edip, "Meslektaşım Okan’ın yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüst oldukları müddetçe istedikleri kişilerle arkadaş olabilirler." iddiası üzerine flaş bir açıklama geldi.

Okan Buruk ile Halil Umut Meler arkadaş mı? Jose Mourinho'nun iddiası sonrası ilk açıklama

Eski MHK Başkanı Lale Orta'nın İcraa Komite Direktörü olarak görev yapan, FIFA yardımcı hakemi Ali Kunak, Mourinho'nun iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.

"NET BİÇİMDE SÖYLEYEBİLİRİM"

66e7686ca34e23076f5f069d

Radyospor'a konuk olan Kunak, "Ben hâkem camiasının içinde bir insanım ve İzmir'de çok yakın arkadaşlarım var. Halil Umut Meler İzmir'de yaşıyor. İzmirli... Böyle bir arkadaşlık ilişkisinin olmadığı konusunda iddialıyım. Bundan eminim. Bu iddiayı kim tutturduysa, öyle gidiyor. Mourinho'ya, Halil Umut Meler'in Okan Buruk'un yakın arkadaşı diye anlatmış bu iddia sahibi. Mourinho da ikide birde bunu dile getiriyor. Bu yakıştırmadan prim yapıyorlar, ama Buruk ile Meler arasında böyle bir arkadaşlık ilişkisi olmadığını net biçimde söyleyebilirim" dedi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

fenerbahce-de-jose-mourinho-goztepe-maci-sonrasi-acikladi-soyunma-odasina-gitme-sebebi-9134

Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından, "Meslektaşım Okan’ın yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüst oldukları müddetçe istedikleri kişilerle arkadaş olabilirler." demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Halil Umut Meler fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

29 yaşında bırakma kararı! "Artık bıktım"

29 yaşında bırakma kararı! "Artık bıktım"

Lionel Messi'nin son hali görenleri üzdü! ''Ne olmuş bu adama böyle?"

Lionel Messi'nin son hali görenleri üzdü! ''Ne olmuş bu adama böyle?"

Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü

Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.