Okan Buruk ile Halil Umut Meler arkadaş mı? Jose Mourinho'nun iddiası sonrası ilk açıklama

Eski MHK Başkanı Lale Orta'nın İcraa Komite Direktörü olarak görev yapan, FIFA yardımcı hakemi Ali Kunak, Mourinho'nun iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.

"NET BİÇİMDE SÖYLEYEBİLİRİM"

Radyospor'a konuk olan Kunak, "Ben hâkem camiasının içinde bir insanım ve İzmir'de çok yakın arkadaşlarım var. Halil Umut Meler İzmir'de yaşıyor. İzmirli... Böyle bir arkadaşlık ilişkisinin olmadığı konusunda iddialıyım. Bundan eminim. Bu iddiayı kim tutturduysa, öyle gidiyor. Mourinho'ya, Halil Umut Meler'in Okan Buruk'un yakın arkadaşı diye anlatmış bu iddia sahibi. Mourinho da ikide birde bunu dile getiriyor. Bu yakıştırmadan prim yapıyorlar, ama Buruk ile Meler arasında böyle bir arkadaşlık ilişkisi olmadığını net biçimde söyleyebilirim" dedi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından, "Meslektaşım Okan’ın yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüst oldukları müddetçe istedikleri kişilerle arkadaş olabilirler." demişti.