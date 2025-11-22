SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında gerginlik! İkili tartışma yaşadı

Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte maçın henüz 22.dakikasında Mbaye Niang’ın golüyle 1-0 geriye düşerken, maçın ilerleyen dakikalarında Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında tartışma yaşandı. | Galatasaray Haberleri

Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında gerginlik! İkili tartışma yaşadı
Burak Kavuncu

Galatasaray ile Gençlerbirliği Rams Park’da karşılaşırken, maçın 22.dakikasında Gençlerbirliği Niang’ın golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılı ekipte orta sahadan Lemina ve defanstan Singo’nun sakatlıkları sonrası Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında tartışma çıktı.

TARIŞMA YAŞANDI!

Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında gerginlik! İkili tartışma yaşadı 1

Volkan Demirel ile Okan Buruk arasında sözlü tartışma yaşandı.

DERBİ ÖNCESİ SIKINTIDA!

Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında gerginlik! İkili tartışma yaşadı 2

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayan Jocabs, Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu'nun yanına bir de Gençlerbirliği maçını yarıda bırakan Lemina ve Singo'da eklenince teknik direktör Okan Buruk'un morali bozuldu. Gelecek hafta Fenerbahçe derbisine hazırlanacak olan sarı-kırmızılı ekibe kötü haberler arka arkaya geldi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 İY
Galatasaray Galatasaray
0 - 1
Gençlerbirliği Gençlerbirliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Gençlerbirliği maçında şok! Lemina sakatlandı...Galatasaray'a Gençlerbirliği maçında şok! Lemina sakatlandı...
Galatasaray Daikin, Çinli voleybolcu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattıGalatasaray Daikin, Çinli voleybolcu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Gençlerbirliği Volkan Demirel son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.