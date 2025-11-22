Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında gerginlik! İkili tartışma yaşadı

Galatasaray ile Gençlerbirliği Rams Park’da karşılaşırken, maçın 22.dakikasında Gençlerbirliği Niang’ın golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılı ekipte orta sahadan Lemina ve defanstan Singo’nun sakatlıkları sonrası Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında tartışma çıktı.

TARIŞMA YAŞANDI!

Volkan Demirel ile Okan Buruk arasında sözlü tartışma yaşandı.

DERBİ ÖNCESİ SIKINTIDA!

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayan Jocabs, Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu'nun yanına bir de Gençlerbirliği maçını yarıda bırakan Lemina ve Singo'da eklenince teknik direktör Okan Buruk'un morali bozuldu. Gelecek hafta Fenerbahçe derbisine hazırlanacak olan sarı-kırmızılı ekibe kötü haberler arka arkaya geldi.