Okan Buruk: İlk defa Türkiye'de VAR'da çizgiler çekilemedi

Öncelikle maçı yorumlayan Buruk, "Değişik bir gece yaşadık. Erken iki gol yedik. Oyun içinde var olmaya çalıştık. Oyunun kontrolü 4-2'ye kadar bizdeydi. 37 kez rakip ceza sahasında topa buluşmuşuz, 19 şut, 25 ortamız var. Beşiktaş 11 şut attı, 7'si gol oldu. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler" dedi.
"HAKEMLER BELKİ DE VAR'A GÜVENDİ"
Ofsayt çizgilerinin çekilememesiyle ilgili bir açıklama beklediğini söyleyen antrenör, "Kariyerim için, Rizespor için ağır bir skor. 3-4 farklı kazanabilecek bir Rizespor vardı. Beşiktaş'ta usta ayaklar çok güzel goller attılar. F.Bahçe maçında da VAR ile ilgili sıkıntı yaşadık, ofsaytta penaltı verildi gol yedik. Açıklama gelmemişti, umarım bu kez gelir" diye konuştu.
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