Okan Buruk ısrarla istemişti, transfer milli arada bitti! Ocak ayında geliyor... İşte Galatasaray'ın yeni orta saha üçlüsü!

Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, milli araya Beşiktaş beraberliğiyle girmişti. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi hedeflerine odaklanan sarı-kırmızılı ekip, şimdi gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi.

TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına ocak ayı transfer dönemine yoğunlaşmış durumda. Teknik direktör Buruk’un öncelikli hedefi, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nu takıma kazandırmak.

HAKAN OPERASYONU BAŞLADI

Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Hakan için Inter’in 30 milyon euroluk talebini karşılayamamıştı. Ancak Okan Buruk’un orta sahayı Hakan – Torreira – İlkay üçlüsüyle kurgulamak istemesi üzerine yönetim yeniden harekete geçti. Milli arada Milano’da yapılan görüşmede Hakan, Okan Buruk ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bir araya geldi.

HAKAN’DAN YEŞİL IŞIK

Transferin önündeki en büyük engel Inter’le yapılacak pazarlık olarak görülüyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı ve “Kulübümle anlaşın yeter” mesajını verdiği öğrenildi. Çocukluk yıllarından beri Galatasaray’a sempati duyduğu bilinen Hakan’ın dönüş isteği de çevresi tarafından doğrulandı.

INTER’DE HUZURSUZ

Bu sezon Inter’de ilk 11’de forma giymeye devam eden Hakan’ın sözleşmesi 2027’ye kadar sürüyor. Ancak yaz döneminde yaşanan transfer girişimleri sonrası kulüp içinde bazı yöneticiler ve futbolcularla arasında gerginlik yaşandığı iddia ediliyor. Galatasaray, bu durumu fırsata çevirmek ve yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bütçeyle transferi sonuçlandırmak istiyor. Şampiyonlar Ligi performansı da bu operasyonun seyrini belirleyecek.