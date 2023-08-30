Okan Buruk 'kal' dedi ama gitmeyi kafasına koydu! Berkan Kutlu takımdan ayrılıyor

İtalyan ekiplerinden Genoa, orta saha transferi için Galatasaraylı Berkan Kutlu'yu düşünüyor. Milli oyuncuyu ikna eden İtalyan ekibi, Galatasaray ile de pazarlıklarda sona geldi.

OKAN BURUK GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Bu sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularını kaybetmek istemiyor. Berkan Kutlu'nun özellikle takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcıya milli oyuncudan olumsuz cevap geldi. İlk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Berkan Kutlu, Genoa ile anlaşma sağladı.

4 MİLYON EURO

Galatasaray'a 2 milyon euro bonservis teklif eden İtalyan ekibi ilk aşamada reddedildi. Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu için 4 milyon euro talep ederken, kısa süre içinde iki takımın anlaşması bekleniyor.

