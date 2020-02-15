Okan Buruk: Kazamayı bildik

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

BURUK, MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA ŞU AÇIKLAMADA BULUNDU:

"Beşiktaş'ın iyi yaptığı şeyler vardı ama günün sonunda 3 puanı kazanan takımdık. 3 puan aldığımız için mutluyum ama bir yandan da tabii ki kendi oyunumuzu tam yansıtamadığımız için maçın büyük bölümünde Beşiktaş'a oyunu verdiğimiz için mutlu değilim. Rakibimiz daha çok pozisyona girdi. İki takım da kalitesiz işler yaptı. Kaliteli ayaklar bugün performanslarının altında kaldı. Hücumdaki performans iki takım açısından iyi değildi. Bugün liderliğe yükselen bir takımız. Bir yandan bunun mutluluğunu yaşayacağız bir yandan hazırlıklarımızı yapacağız. Bu haftalar kritik haftalar. Bu haftalarda maç kazanan ve puanını yukarı çeken takımlar şampiyonluk yarışının içinde olacak. Birbirimizle oynayacağımız maçlar olduğu gibi küme düşmemeye oynayan ekiplerle üst üste karşılaşmalar olacak. Buradan en fazla puan çıkaran takım avantaj yakalayacak. Bunun saha içinde olması daha güzel olacak. Çok fazla saha dışına çıktığını görüyoruz. Hem yöneticiler hem teknik adamlar hem taraftarlar saha içine odaklanmalı. Devamlı komplo teorileri var. Türkiye'de her zaman oluyor, biraz daha futbola odaklanmamız gerekiyor."

(İHA)

