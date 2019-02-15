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Okan Buruk: Kazanmak için mücadale edeceğiz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 15.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Bursaspor maçının stresli ve baskı altında oynanacak bir karşılaşma olacağını belirterek, "Bursa deplasmanında puan kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Okan Buruk: Kazanmak için mücadale edeceğiz

Teknik direktör Okan Buruk, her hafta ligin zorlaşarak devam ettiğine ve daha da zorlaşacağına vurgu yaparken, "O yüzden ikinci yarıya iyi bir başlangıç bizim için çok önemliydi. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyoruz ama şuna sadece rakiplerimizi yakaladık. Daha üstü sıralara çıkmak için bu tür maçlar bizim için çok önemli ve değerli. Zor bir deplasman, rakibimizin durumunu biliyoruz. İç sahada seyirci avantajını iyi kullanan bir takım. Son dört maça baktığımızda kazanmayan bir rakibe karşı oynayacağız. Bizde çıkışımızı sürdürmek için en iyisini yaparak Bursaspor gibi bizde kazanmak istiyoruz. Stresli ve baskı altında oynanacak bir karşılaşma olacak. Puan kazanmak şu an çok önemli, Bursa deplasmanında da bunu başarmak için çalışacağız" dedi.

"YARIŞIN İÇİNDE KİMLERİN OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Şu anda ligin şekillenmediğini belirten Buruk, "Bu yarış uzun soluklu olacak. Kimlerin bu yarışın içine gireceğini net olarak söyleyemiyoruz. 28-29 puandaki takımlar bile şu anda aynı korkuyu yaşıyorlar. Puanlar birbirine çok yakın. Biz bir seri yakaladık, bir adım yukarı atladık, bir seri daha yakalayarak bir üste çıkmak istiyoruz. Bu yarışın içinde kimlerin olacağı belli değil" diye konuştu.

(DHA)

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