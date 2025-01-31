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Okan Buruk maç sonrası UEFA'nın koyduğu kurala isyan etti! "Hiç mantıklı bulmuyorum, bana saçma geliyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.01.2025 02:09
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yedikleri golleri eleştiren Okan Buruk, ilk 8'e neden giremediklerini de anlattı ve UEFA'nın koyduğu kuralı saçma bulduğunu ifade etti.

Okan Buruk maç sonrası UEFA'nın koyduğu kurala isyan etti! "Hiç mantıklı bulmuyorum, bana saçma geliyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı sonrası takımını eleştirerek açıklamalarda bulundu. UEFA'nın koyduğu kadro kuralını saçma bulduğunu söyleyen Okan Buruk, bu kuralın mantıksız olduğunu söyledi.

"TRANSFERLERİMİZLE BİRLİKTE KAFAMDA PLANLAR VAR"

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Okan Buruk, "Hücumda 1 oyuncu daha, 3-4-1-2'yi Tottenham maçında çok iyi oynadık. Tadı damağımızda kaldı, Icardi ile 3-4-1-2... Daha sonra bu oyunu çıkaramadık. Bugün ikinci yarı yaptık. Daha dominant oynadık. Belki bugün özelinde, kenardan dile getirmeye çalıştım. İki forvete dönünce rakip ceza sahasında üstünlük kurduk. İki tane kafa toplarında etkili oyuncu var. Oraya daha çok top atabilirdik. Kenar ortalarında daha fazla buluşturabilirdik iki santrforumuzu. İki sistemi oynayan Galatasaray var. Bundan sonraki dönemde transferlerimizle birlikte kafamda planlar var. 3'lü oynamayı seviyorum, buna uygun oyuncularla bu sistemi devam ettirmeyi düşünüyorum." dedi.

"SAÇMA GOLLER YERSENİZ..."

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Yedikleri golleri eleştiren Okan Buruk, "Belki iyi oynamadan, çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Bu kadar pozisyona girip atamazsanız ve üstüne saçma goller yerseniz bu tür maçları kaybedersiniz. İlk 8'e girememe nedenimiz de yediğimiz basit goller." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA LİGİ'YLE ALAKALI EN KÖTÜ ŞEY 3 YENİ OYUNCU YAZABİLMEK"

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UEFA'nın koyduğu kuralı eleştiren Buruk, "İlk yarıdaki veya bu transfer dönemindeki performansları değerlendirme dönemi şu an. Transfer üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Ligi'yle alakalı en kötü şey 3 yeni oyuncu yazabilmek. Bu bana kural olarak hiç mantıklı gelmiyor, saçma geliyor. Bu kuralı doğru bulmuyorum. Bugünün şansına 3 tane de cezalı oyuncu verdik. Onu da düşünerek, eksiklerimizi de düşünerek transferin son günlerinde takviyeleri yapacağız. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bu zamana kadar onlar için en iyisini yaptık, yine yapacağız. Çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda gerekli takviyeler yapılacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Okan Buruk ve UEFA Kuralı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Okan Buruk haklı, bu kural saçma.
Bu kuralın bazı mantıklı yanları var.
Futbolda kurallar sık sık değişmeli.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Ajax Ajax
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

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