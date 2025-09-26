Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı!

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray 7'de 7 yaparken Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı hocası karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla herkesi korkuttu.

Devre arasında Torreira'yı oyundan alan Buruk yıldız isim ile ilgili bir açıklamada bulunurken başarılı oyuncunun devre arasında baygınlık geçirdiğini duyurdu.

İŞTE O SÖZLER...

"SEVİNCİ YAŞAYAMADIK"

"Maç bittiği anda rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeri girdik, hala da onu yaşamıyorum. Son değişiklikler sonrasında oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi."

"BAYGINLIK GEÇİRDİ"

"Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi, sıcağın da etkisi var. Nemli bir havaydı. Onun ufak bir baygınlık geçirmesi sonrası apar topar onu Lemina ile değiştirdik."

LIVERPOOL SÖZLERİ

"Büyük maçların atmosferi, oyuncuların konsantrasyonları çok daha farklı oluyor. Bunu daha önce yaptık. Liverpool çok formda bir takım. Birçok maçta zorlandılar ama hep kazanmasını bilen bir takım. Çok daha hazır bir şekilde o maça çıkacağımızı düşünüyorum."