SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı!

Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk yaptığı açıklamada devre arası oyundan alınan Torreira'nın baygınlık geçirdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı!
Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray 7'de 7 yaparken Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı hocası karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla herkesi korkuttu.

Devre arasında Torreira'yı oyundan alan Buruk yıldız isim ile ilgili bir açıklamada bulunurken başarılı oyuncunun devre arasında baygınlık geçirdiğini duyurdu.

İŞTE O SÖZLER...

"SEVİNCİ YAŞAYAMADIK"

Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı! 1

"Maç bittiği anda rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeri girdik, hala da onu yaşamıyorum. Son değişiklikler sonrasında oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi."

"BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı! 2

"Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi, sıcağın da etkisi var. Nemli bir havaydı. Onun ufak bir baygınlık geçirmesi sonrası apar topar onu Lemina ile değiştirdik."

LIVERPOOL SÖZLERİ

Okan Buruk maç sonu Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı! 3

"Büyük maçların atmosferi, oyuncuların konsantrasyonları çok daha farklı oluyor. Bunu daha önce yaptık. Liverpool çok formda bir takım. Birçok maçta zorlandılar ama hep kazanmasını bilen bir takım. Çok daha hazır bir şekilde o maça çıkacağımızı düşünüyorum."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanyaspor'dan olay yaratan açıklama: Galatasaray'ı 6-1 yenebilirdik!Alanyaspor'dan olay yaratan açıklama: Galatasaray'ı 6-1 yenebilirdik!
Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı! Tarihte böyle bir sezon başlangıcı yok...Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı! Tarihte böyle bir sezon başlangıcı yok...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Lucas Torreira son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.