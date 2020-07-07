Okan Buruk: Mutlu sona ulaşacağız

Okan Buruk maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

PENALTI POZİSYONU

Okan Buruk, "Son haftalar çok zor maçlar oynuyoruz. Denizlispor'u tebrik ediyorum. Çok iyi savunma yaptılar. Golün geleceği belliydi aslında ama 0-0'ken kalemizde de önemli bir pozisyon verdik. Takımımın oyunundan ve konsantrasyonundan memnunum. Küme düşme hattındaki takımlarla oynayacağız. İlk devre Demba Ba'ya yapılan hareket net penaltıydı. VAR'a bile gidilmedi. İkinci yarıda Mustafa Yumlu'nun pozisyonu da net penaltı. O da 'Elle oynadım ama penaltı değil' diyor. 1 metre kadar da içerideydi." dedi.

"MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ"

Okan Buruk, "Zaman zaman gol atma baskısı üzerimizde oluşuyor. Devre arasında da söyledim. Bizim sakin olmamız lazım. Sabırlı oynamamız lazım. Her şey bizim elimizde. Böyle oynarsak kazanırız. Futbolculuk kariyerimde Galatasaray'la yaşadığım 7 tane şampiyonluk var. Bu yollardan çok geçtim. Bu inanan takımı 3 hafta daha böyle devam ettireceğiz. Takım olarak da iyi işler yapıyoruz. Avrupa'daki performansımız da bizi sempatik bir takım yaptı. Ligin en az kart gören takımıyız bu da bizi centilmen bir takım yapıyor. İnşallah mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

