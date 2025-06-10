Okan Buruk o isimleri görmek istemiyor: 'Yeni sezonda takım bulun...' 6 ayrılık birden!

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonu için şimdiden kolları sıvadı. Yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosundaki fazlalık oyuncularla yolları ayırmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk’dan gelen rapor ile planlamasını netleştirdi.

Takımdan ayrılması beklenen isimler ise şöyle: Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski, Carlos Cuesta, Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn.

ELIAS JELERT

Geldiği günden bu yana Galatasaray’da ilk 11’e giremeyen ve yetersiz performansı ile taraftarın tepkisini çeken Danimarkalı sağ bek için ayrılık zamanı geldi. Oyuncunun menajeri ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, kendilerine kulüp bulmalarını söyledi. Cimbom’un oyuncunun satıından beklediği para 8-10 milyon arasında olduğu belirtildi.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI

Devre arasında Fransız kulübü Lens’den 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro zorunlu satın alma ile alınan Frankowski, Okan Buruk’un 3’lü savunmadan 4’lü savunmaya geçişinin kurbanı oldu. Kulübü Lens’de 3’lü savunmanın gözde oyuncusu olan Frankowski, Galatasaray’da 4’lü savunmaya alışamadı ve beklenen performansı veremedi. Galatasaray oyuncunun satışından minimum zararla ayrılmak istiyor.

CARLOS CUESTA

Belçika kulübü Genk’den 8 milyon transfer bedeliyle alınan Custa için Okan Buruk gönderilmeli talimatı verdi. Yaptığı kritik hatalar ile taraftarın gözünden gelir gelmez düşen Kolombiyalı stoper için ayrılık zamanı geldi.

NICOLO ZANIOLO

Galatasaray’ın sorunlu yıldızı her transfer döneminde kendisine kulüp bulup, kiralık olarak gönderiliyordu fakat bu sefer Cimbom tümüyle yollarını ayırmayı planlıyor. Oyuncu tarafı ise İtalyan takımları ile görüşmelerde bulunuyor. Galatasaray, 15,5 milyon Euro bedelle Roma’dan transfer edilen yıldız futbolcu için benzer rakamları talep ediyor.

VICTOR NELSSON

Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisini bir türlü kesemeyen ve yedek olmasından dolayı üzgün olan Danimarkalı stoper için ayrılık kararı alındı. Kiralandığı Roma kulübünde bile sadece 5 maçta forma giyebilen oyuncu için Okan Buruk gönderilmeli raporu verdi.

DERRICK KÖHN

Alman kulüplerinin ilgisinin bulunduğu oyuncu için Galatasaray 5 milyon Euro talep ediyor. Son olarak Werder Bremen’den 3 milyon Euroluk bir teklif alan Cimbom, teklifi az bulduğu için red etmişti.