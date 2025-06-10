SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk o isimleri görmek istemiyor: 'Yeni sezonda takım bulun...' 6 ayrılık birden!

Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Buruk kadrosunda görmek istemediği 6 oyuncuyu belirledi ve yönetime rapor sundu. Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen Buruk, bu oyuncularla yolların ayrılmasının kulübe ekonomik olarak çok büyük rahatlık sağlayacağını belirtti. İşte detaylar...

Okan Buruk o isimleri görmek istemiyor: 'Yeni sezonda takım bulun...' 6 ayrılık birden!
Burak Kavuncu

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonu için şimdiden kolları sıvadı. Yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosundaki fazlalık oyuncularla yolları ayırmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk’dan gelen rapor ile planlamasını netleştirdi.

Takımdan ayrılması beklenen isimler ise şöyle: Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski, Carlos Cuesta, Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn.

ELIAS JELERT

indir (11)

Geldiği günden bu yana Galatasaray’da ilk 11’e giremeyen ve yetersiz performansı ile taraftarın tepkisini çeken Danimarkalı sağ bek için ayrılık zamanı geldi. Oyuncunun menajeri ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, kendilerine kulüp bulmalarını söyledi. Cimbom’un oyuncunun satıından beklediği para 8-10 milyon arasında olduğu belirtildi.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI

indir (12)

Devre arasında Fransız kulübü Lens’den 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro zorunlu satın alma ile alınan Frankowski, Okan Buruk’un 3’lü savunmadan 4’lü savunmaya geçişinin kurbanı oldu. Kulübü Lens’de 3’lü savunmanın gözde oyuncusu olan Frankowski, Galatasaray’da 4’lü savunmaya alışamadı ve beklenen performansı veremedi. Galatasaray oyuncunun satışından minimum zararla ayrılmak istiyor.

CARLOS CUESTA

indir (13)

Belçika kulübü Genk’den 8 milyon transfer bedeliyle alınan Custa için Okan Buruk gönderilmeli talimatı verdi. Yaptığı kritik hatalar ile taraftarın gözünden gelir gelmez düşen Kolombiyalı stoper için ayrılık zamanı geldi.

NICOLO ZANIOLO

indir (14)

Galatasaray’ın sorunlu yıldızı her transfer döneminde kendisine kulüp bulup, kiralık olarak gönderiliyordu fakat bu sefer Cimbom tümüyle yollarını ayırmayı planlıyor. Oyuncu tarafı ise İtalyan takımları ile görüşmelerde bulunuyor. Galatasaray, 15,5 milyon Euro bedelle Roma’dan transfer edilen yıldız futbolcu için benzer rakamları talep ediyor.

VICTOR NELSSON

indir (15)

Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisini bir türlü kesemeyen ve yedek olmasından dolayı üzgün olan Danimarkalı stoper için ayrılık kararı alındı. Kiralandığı Roma kulübünde bile sadece 5 maçta forma giyebilen oyuncu için Okan Buruk gönderilmeli raporu verdi.

DERRICK KÖHN

indir (16)

Alman kulüplerinin ilgisinin bulunduğu oyuncu için Galatasaray 5 milyon Euro talep ediyor. Son olarak Werder Bremen’den 3 milyon Euroluk bir teklif alan Cimbom, teklifi az bulduğu için red etmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ranieri, İtalya Milli Takımı'nı reddettiRanieri, İtalya Milli Takımı'nı reddetti
Fenerbahçe'den transfer! Resmen açıklandıFenerbahçe'den transfer! Resmen açıklandı
Anahtar Kelimeler:
transfer Victor Nelsson son dakika galatasaray Nicolo Zaniolo Derrick Köhn Elias Jelert Przemyslaw Frankowski Carlos Cuesta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalabalığın sonu görünmedi, mezarlığın demirlerini aştılar...

Kalabalığın sonu görünmedi, mezarlığın demirlerini aştılar...

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Skriniar'da ikinci perde! F.Bahçe'den ayrılıp G.Saray'a gidiyor

Skriniar'da ikinci perde! F.Bahçe'den ayrılıp G.Saray'a gidiyor

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Davinson Sanchez ile sözleşme uzatılıyor...

Davinson Sanchez ile sözleşme uzatılıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.