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Okan Buruk, o pozisyona sitem etti! "Penaltı mı değil mi diyorlar ya..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 18:39
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Okan Buruk, o pozisyona sitem etti! "Penaltı mı değil mi diyorlar ya..."

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Kritik karşılaşmaya sayılı dakikalar kalırken, sarı - kırmızlılarda teknik direktör Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

BURADA BULUNMAK AYRI BİR DUYGU"

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"Benim için bu stadyumda bulunmak ayrı bir duygu. Burada şampiyonluk kupası kaldırmıştık. Önemli, değerli bir camia. Göksel Başkanımın ve yönetiminin verdiği emek var. Burada olduğum için mutluyum.

"İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANSIMIZI DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

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"Bugün tabii ki rakibiz. Kupada oynadık. Kupa maçının ikinci yarısındaki performansımız, bugün bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rakibimizin cezalı oyuncuları var. Kadro derinliği geniş değildi. Cezalı oyuncuları var. Hangi dizilişler başlayacaklar, 3'lü mü oynayacaklar, 4'lü mü oynayacakları, geçişleri 3'lüden 4'lüye mi yapacaklar, biz hazırız."

"PENALTI POZİSYONUNDA SAKATLANDI"

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"Gabriel Sara, kupa maçında penaltı pozisyonunda sakatlandı. Penaltı mı değil mi diyorlar ya, iç yan bağlarında zorlanma oldu. Yerine Kerem başlayacak. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz."

"PUAN FARKINI 11'E ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

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"Mental olarak iyi hazırlandık. Çok soğuk bir hava var. Kazanmak istiyoruz. Puan farkını bugün için 11'e çıkarmak istiyoruz. İyi oyun önemli. Top bizdeyken, rakipteyken doğru oynamalıyız. Rakibimizin direkt paslarla, savunma arkası koşularla sarktılar. İki stoperimiz de geçen maçta oynadılar. Oyunun devamında Jakobs oynadı. Keny'i görüyoruz, koşucu bir oyuncu. Savunma arkasına koşuları düşüneceklerdir. Uzun toplarla oynayacaklardır. Başakşehir takımı ilk defa bu kadar az topa sahip oldu, çok direkt oynadı. Bugün de bunu kullanacaklardır. Burada iyi savunma yapmamız gerekecek."

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Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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