Okan Buruk oynamak istemiyor demişti, sebebi şimdi ortaya çıktı! Zaha yeni takımını ayarlamış bile

Galatasaray'daki istikrarsız performansıyla bir türlü ilk 11'e giremeyen ve zaman zaman tavırlarıyla da tepki çeken Wilfried Zaha son günlerde Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numaralı gündemi olmuş durumda.

"OYNAMAK İSTEMEDİ"

Ligin açılış maçında Hatayspor karşısında oynanan mücadelede 18 kişilik kadroya dahi alınmayan Zaha için Okan Buruk yaptığı açıklamada "Maç öncesi konuştuk, kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti." ifadeleriyle herkesi şaşırtmıştı.

NEDENİ ORTYAYA ÇIKTI

Zaha'nın neden böyle bir talepte bulunduğu konuşulurken, tecrübeli oyuncunun Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile görüştüğü ve Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyduğu ortaya çıktı.

9 MİLYON EURO...

İngiliz basını da konuyla ilgili haberler kaleme alırken, Galatasaray ile 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başladığı Leciester City'nin sarı-kırmızılı kulübe 9 milyon euro kiralama bedeli ödemeye razı olduğunu duyurdu.