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Okan Buruk: Oyunun genelinde daha üstündük

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.10.2020 07:58 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Leipzig karşılaşmasında genel olarak üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Okan Buruk: Oyunun genelinde daha üstündük

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig karşılaşmasında genel olarak üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, karşılaşmaya gol pozisyonu ile başladıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini ifade etti.

Okan Buruk, ilk yarıda 3 net gol pozisyonu bulduklarına işaret ederek, "Maça gol pozisyonu ile başladık. 1-0 öne geçen takım olabilirdik. 2-0'ın ardından 3 tane net gol pozisyonumuz vardı. Oyuna devam eden süreçte ve özellikle 2. yarıda oyuna üstünlüğümüzü koyduk. Oyunun genelinde daha üstündük. Rakibimiz öndeki oyuncularıyla pozisyon buldular, daha çok 2. yarı oyunu bize bıraktılar. Alışık olduğumuz Leipzig takımı değildi ama karşısında oyunu kabul ettiren bir Başakşehir takımı vardı. Rakibimizi de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

LEİPZİG TEKNİK DİREKTÖRÜ NAGELSMANN'IN GÖRÜŞLERİ

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise maçın 2. devresinde ilk yarıdaki gibi iyi oynamadıklarını kabul ederek, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Evet 2. yarıda durgun taraftık" dedi.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Angelino'yu öven Nagelsmann, oyuncusundan bugün biraz ilerde oynamasını istediğini ve onun da iyi bir futbol sergilediğini belirtti.

Julian Nagelsmann, antrenman ve çalışma olmadan şampiyonluğun gökten inmeyeceğini de vurguladı.

Alman teknik adam, H Grubu'nda oynanan diğer maça da değinerek, Manchester United'ın Paris Saint-Germain'i 2-1 yenmesinin kendisi için sürpriz bir sonuç olmadığını dile getirdi.

(AA)

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