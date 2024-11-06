Okan Buruk rekora hazırlanıyor: Tottenham karşısında büyük ihtimal... 3 puan tarihi geçirecek!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, yarın taraftarı önünde Premier Lig ekibi Tottenham'ı konuk edecek.

OKAN BURUK REKORA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde teknik direktör Okan Buruk, diğer Türk hocaları geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

15 MAÇTA 8 GALİBİYET

Başakşehir ve Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde sahne alan Buruk, toplamda çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

3 PUAN ÜNVANIN TEK SAHİBİ YAPACAK

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör unvanını Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Reçit Akçay ve Şenol Güneş gibi isimlerle paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha alması durumunda bu unvanın tek sahibi olacak.