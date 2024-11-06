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Okan Buruk rekora hazırlanıyor: Tottenham karşısında büyük ihtimal... 3 puan tarihi geçirecek!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 16:15
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılılar, İngiliz devini mağlup etmesi durumundan, teknik direktör Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde bir rekora adını yazdıracak. İşte detaylar...

Okan Buruk rekora hazırlanıyor: Tottenham karşısında büyük ihtimal... 3 puan tarihi geçirecek!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, yarın taraftarı önünde Premier Lig ekibi Tottenham'ı konuk edecek.

OKAN BURUK REKORA HAZIRLANIYOR

5-Paok

Galatasaray'ın yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde teknik direktör Okan Buruk, diğer Türk hocaları geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

15 MAÇTA 8 GALİBİYET

10-Elfsborg

Başakşehir ve Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde sahne alan Buruk, toplamda çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

3 PUAN ÜNVANIN TEK SAHİBİ YAPACAK

9-Antalyaspor

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör unvanını Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Reçit Akçay ve Şenol Güneş gibi isimlerle paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha alması durumunda bu unvanın tek sahibi olacak.

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Okan Buruk galatasaray
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