Okan Buruk rekora hazırlanıyor: Tottenham karşısında büyük ihtimal... 3 puan tarihi geçirecek!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, yarın taraftarı önünde Premier Lig ekibi Tottenham'ı konuk edecek.
Galatasaray'ın yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde teknik direktör Okan Buruk, diğer Türk hocaları geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.
Başakşehir ve Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde sahne alan Buruk, toplamda çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör unvanını Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Reçit Akçay ve Şenol Güneş gibi isimlerle paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha alması durumunda bu unvanın tek sahibi olacak.