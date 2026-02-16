Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi duyurdu! "Leroy Sane..."

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve forvet oyuncusu Barış Alper Yılmaz maç öncesinde basın toplantısında konuştu. İşte açıklamalardan satır başları...

"BU TUR İLK MAÇTA BİTMEYECEK!"

Okan Buruk: "Juventus'un iyi oyuncuları olduğunu, iyi bir teknik adamlarının olduğunu biliyoruz. Zor dönemden geçiyorlar. İyi oynuyorlar ama kazanamadıkları karşılaşmalar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek. Çok zor maçlar olacak. Kendi sahamızda kazanarak, avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maç bitemeyecek. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek. İnşallah ilk maçı kazanır ve taraftarlarımızla kutlarız."

"GALATASARAY'IN İÇ SAHADAKİ OYUNU ORTADA..."

Okan Buruk: "Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Yine hücum yapacağız, yine savunma yapacağız. İki maç var ve dengeli olmak durumundayız. Bazen iyi savunmalar maç kazandırır. Taraftarlarımızla bunu yapacağız. Önemli bir galibiyet alma şansımız var ama karşımızda iyi bir takım olacak. Onları da önemsemek gerekiyor."

Daha formdayız. Rakibimiz 3 gün önce maç oynamış olacak. Yorgunluğu olabilir, yolculuk yapacaklar. Biz daha freshiz. Dinlendirdiğimiz çok daha oyuncu oldu. Yarın sahada bunu göstermemiz gerekiyor."

Okan Buruk: "Leroy Sané'nin yaklaşık 20 günlük bir maç eksiği var ama son 3 gündür takımla birlikte antrenman yapıyor. Şu an da oynayabilecek durumda. Her türlü oynayabilecek durumda."

"BİZ DAHA İYİ DURUMDAYIZ! YORGUN OLABİLİRLER..."

İtalya Ligi'ni iyi biliyoruz... Juventus'u iyi biliyoruz. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun İtalyan takımlarına maçlarını hatırlıyoruz. Ancak bugündeyiz, güncel bir maç.

Luciano Spalleti ile toparlandılar, değişik dizilimler kullanıyorlar. Önceden hesaplanması zor bir takım. Sürprizli bir takım.

Önde Kenan Yıldız ve Francisco Conceiçao'yu iyi kullanıyorl. Son haftalarda Weston McKennie formda. Kimseye ezilmiyorlar.

Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans. Her şey ikinci maçta bitecektir. İstekli ve sabırlı oynayacağız.

Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız, bunu da değerlendireceğiz."

"KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜ!"

Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapmanız lazım. Rakiplerde iyi oyuncular var, sizi cezalandırırlar. Atletico Madrid maçında ikinci yarı iyi savunma yaptık.

Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki senede eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü."

MARIO LEMINA'NIN YOKLUĞU

Okan Buruk: "Mario Lemina gibi oyuncuların varlığı çok önemli. Savunma direnci için fiziksel anlamda önemli olurdu. Onun olmadığı ortamda, diğer oyuncularımız da benzer direnci göstereceklerdir. İkinci maçta olacak.

"İlk maç mı olsun, ikinci maç mı olsun?" diye sorsaydınız, ikinci maçı seçerdim. Oyuncular kendileri için de önemli bir maça çıkacak."

NOA LANG VE KENAN YILDIZ SORUSU!

Barış Alper Yılmaz: "Galatasaray büyük bir kulüp, gelen oyuncular da iyi oyunculardır. Noa Lang, iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Hocamız kime görev verirse, formayı o hak ediyordur."

Juventus ile kolay bir maç olmayacak. Ülkemiz ve kulübümüz adına çok önemli bir maç. Juventus'u çok iyi analiz ettik ve çok iyi hazırlandık.

Juventus'un atletik oyuncuları var. Sadece ben değil, bizim takımda çok atletik oyuncu var. Güzel bir maç olacak. Zor bir rakip ama umarım biz kazanırız.

Kenan Yıldız çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Umarım çok iyi oynar ama biz kazanırız."