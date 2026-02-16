SPOR

Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a şok! Yenilgi sonrası Başkanı yine çıldırdı! "Hangi günahlarımın bedeli..."

Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle sarsılan Panathinaikos, Yunan Ligi sonuncusu Kolossos'a evinde 102-97 kaybetti. Maçın ardından OAKA'da tribünler, Panathinaikoslu oyunculara büyük tepki gösterirken, kulübün Başkanı Dimitris Giannakopoulos yine takımını eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Burak Kavuncu

Ergin Ataman'ın Yunanistan macerasında çatırdamalar devam ediyor. Koç Yunan Ligi ve Avrupa'da son dönemde yaşadığı sıkıntılar sonrası kulüp başkanının sert sözleriyle karşılaştı.

SALONDAN BÜYÜK TEPKİ!

Ergin Ataman lı Panathinaikos a şok! Yenilgi sonrası Başkanı yine çıldırdı! "Hangi günahlarımın bedeli..." 1

Yunan devi Panathinaikos ligde Kassolos yenilgisi sonrası yuhalandı. OAKA'da tribünler, Panathinaikoslu oyunculara büyük tepki gösterdi.

"F.BAHÇE MAÇINDAN SONRA YORGUNDUK"

Ergin Ataman lı Panathinaikos a şok! Yenilgi sonrası Başkanı yine çıldırdı! "Hangi günahlarımın bedeli..." 2

Koç Ergin Ataman: "Takım, cuma günü EuroLeague maçında Fenerbahçe’ye 85-83 kaybettikten sonra mental ve fiziksel olarak yorgundu. Maça bu kadar zayıf başlamayı beklemiyorduk. Kolossos’un 53 sayı atmasına izin verdik ve özgüven kazanmalarını sağladık. İkinci yarıda mücadele ettik ama rakip özgüven kazanmıştı ve biz olmamız gereken seviyede değildik. Maçı kazanma şansımız vardı ancak hatalar yaptık ve kaybettik.

Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Real Madrid’e karşı mükemmel oynadık ve 83-82 kazandık. EuroLeague liderine karşı iyi oynadık ama şutları kaçırdık. Sporda bunlar var. Kolossos’a karşı ise trajik oynadık. Her maçın motivasyonu farklı oluyor. Elbette kazanmak istedik ama Final 8 için mental hazırlık tamamen farklı olacak." dedi.

BAŞKAN'DAN PAYLAŞIM GECİKMEDİ!

Ergin Ataman lı Panathinaikos a şok! Yenilgi sonrası Başkanı yine çıldırdı! "Hangi günahlarımın bedeli..." 3

Yunan ekibinin başkanı Dimitris Giannakopoulos: “Sözleşmelerin garantili olması gerektiğine tamamen katılıyorum. Oyuncuların korunması gerektiğine tamamen katılıyorum... Ailem ve ben, yaptığımız her türlü ticari faaliyette bunu kanıtladık. Her çalışana saygı duyduğumuzu.

Ama EuroLeague, takım sahiplerini de korumaya çalışmamalı mı? Oyuncular veya antrenörler takımda bu tür sorunlar yarattığında?”

Öte yandan Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos bir paylaşım daha yaparak sosyal medyada gündeme oturdu...

İşte paylaşımı: "Hangi günahlarımın bedelini ödüyorum?"

2 HAFTA ÖNCE DE SİNİRDEN DELİYE DÖNMÜŞTÜ...

Ergin Ataman lı Panathinaikos a şok! Yenilgi sonrası Başkanı yine çıldırdı! "Hangi günahlarımın bedeli..." 4

Panathinaikos'un ilginç çıkışlarıyla tanınan başkanı Dimitris Giannakopoulos 2 hafta önde de bir maçın ardından yaptığı videolu paylaşımda Ergin Ataman ve ekibini istifaya davet etmişti. Oldukça öfkeli olduğu görülen Giannakopoulos şu ifadeleri kullanmıştı...

"Koçlar, asistan koçlar. Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz!"

